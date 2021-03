Las 5 frases de Messi sobre Bartomeu, quien ahora está preso

Este lunes, de forma imprevista y cuando todo indicaba que la institución tendría un inicio de semana relativamente normal, el Barcelona se topó con una novedad más que inesperada: los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana, pasaron por las instalaciones del club en el marco de la investigación del BarçaGate.

Una vez terminada la visita en cuestión, comenzó a expandirse la noticia que indicaba que Josep María Bartomeu, ex presidente del club, había sido detenido junto a otros ex directivos del club Culé. Vale aclarar que el empresario está siendo investigado por contratar a una empresa con el fin de difamar a través de las redes sociales a deportistas del primer equipo y organizaciones o entidades que estuviesen en contra de su gestión.

Otro dato a tener en cuenta es el que está relacionado a la relación de Josep y Lionel Messi: aunque no fue el único motivo, una de las causas por las que Bartomeu renunció estaba estrictamente vinculada a que su vínculo con La Pulga estaba completamente roto desde hace mucho tiempo. El argentino, incluso, supo criticarlo abiertamente cuando él todavía seguía al mando del club.

+ Las 5 frase de La Pulga:

1_ El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada.

2_ Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra.

3_ Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir.

4_ Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio.

5_ Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club.

