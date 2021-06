Los jugadores que podrían salir del Barcelona en este mercado de pases

Los fichajes de Sergio Agüero, Eric García y Emerson Royal han hecho que aumente mucho más la masa salarial en FC Barcelona.

Anuncios fichajes FC Barcelona (Twitter: Barcelona)

Las llegadas de estos tres jugadores deberán ir acompañadas de algunas salidas para que la renovación de plantilla que prometió el presidente Joan Laporta sea completa. Es por eso que en España ya se habla de los jugadores que tienen pie y medio fuera del club catalán:

Sergi Roberto:

Hace algunas semanas se conoció el interés de Manchester City en hacerse con los servicios de Sergi Roberto. No es un secreto que Sergi le ha dado buenos momentos al FC Barcelona, pero no hay mejor ocasión que esta para despedirse. La última temporada con el club catalán fue pésima, y es que entre malos partidos y lesiones no ha dejado ningún aspecto positivo.

Clement Lenglet:

El gran nivel mostrado esta temporada por Oscar Mingueza y Ronald Araujo, junto a la llegada de Eric García, hacen que la continuidad de Lenglet no sea una prioridad en Barcelona. Al igual que Sergi, el defensor francés tuvo una temporada para el olvido.

Samuel Umtiti:

La directiva de FC Barcelona quiere la salida de Umtiti este mismo verano sea como sea. El salario del defensor es muy elevado en comparación al rendimiento que ha tenido en las últimas tres temporadas. Hace algunos meses salió el rumor de que AS Roma estaba interesada en hacerse con su contratación, rumor que parece desapareció con el paso de las semanas. De momento, el Barça se encuentra a la espera de que llegue una nueva oferta por el jugador.

Júnior Firpo:

Esta última no es una venta obligatoria ya que el Barça cuenta con pocos jugadores en esa posición, pero es cierto de que el nivel que ha dado en los dos años que lleva en el club no ha sido el esperado. La directiva del equipo culé está dispuesta a analizar las ofertas que lleguen por el futbolista, aunque también tienen en mente que una última oportunidad no estaría de más. Veremos qué sucede.

Lee También