Los tres grandes objetivos de Manchester United en el mercado de pases

Manchester United es uno de los equipos más importantes, poderosos y populares de Inglaterra, de Europa y del mundo. Sin embargo, en los últimos años, los 'Red Devils' no pudieron respetar esa historia.

La escuadra oriunda de Old Trafford no colmó las expectativas generadas a pesar de desembolsar grandes cantidades de dinero en diversos jugadores que posteriormente no terminaron rindiendo.

Pero la paciencia ya se terminó: Manchester United está cerca de conseguir el boleto hacia la próxima edición de la UEFA Champions League y planea reforzarse de manera acorde, pagando lo que haya que pagar.

En ese contexto, el medio de comunicación británico 'Telegraph' informó que Ole Gunnar Solskjaer, director técnico de Manchester United, tiene tres grandes objetivos para reforzar la plantilla del primer equipo.

El primero de ellos, el cual es absolutamente prioritario, es Jadon Sancho, extremo inglés de 20 años de edad que actualmente defiende la camiseta de Borussia Dortmund y que maravilla partido tras partido.

Al mismo tiempo, Solskjaer sabe que debe apuntalar la línea defensiva de Manchester United y por ello puso sus ojos sobre la figura de Milan Skriniar, destacado central eslovado que juega en Inter de Milán.

¿Y el tercero? Si bien 'Telegraph' no dio el nombre propio, lo cierto es que el conjunto inglés desea un centrodelantero de jerarquía para acompañar a sus jóvenes talentos. Los candidatos son Moussa Dembélé y Harry Kane.

