Hirving Lozano tiene fecha de regreso para el partido Napoli y es para un partidazo

La adaptación en Italia no fue sencilla para Hirving Lozano, ya que Gennaro Gattuso parecía no tenerlo muy en cuenta. No obstante, el mexicano se transformó en un jugador vital a partir de la presente temporada gracias a actuaciones destacadas, siendo uno de los elementos imprescindibles para el Napoli.

Lo cierto es que, cuando Chucky se volvió un titular habitual del Napoli, una lesión le cortó el buen momento. El extremo sufrió una distensión de segundo grado en el tendón de la corva derecha el pasado 14 de febrero en un duelo ante la Juventus, aunque su recuperación está cerca de terminar.

De acuerdo al diario italiano Corriere del Mezzogiorno, en el club napolitano tienen ya tienen preestablecido el regreso de Lozano a la actividad, siendo el mismo en un partido trascendental. Chucky sufrió la lesión ante la Vecchia Signora y su regreso sería ante otro grande: AC Milan.

Chucky Lozano regresaría ante Milan

El Napoli se enfrentará ante el Milan el próximo 14 de marzo por la jornada número 26 de la Serie A y allí sería el regreso del Chucky Lozano. Ojo, no será un encuentro más, ya que las cosas comienzan a definirse y cada partido es importante para poder clasificar a competencias europeas.

Si bien el medio italiano afirmó que el mexicano regresaría el 14 de marzo, existe la posibilidad que Gattusso no quiera arriesgarlo en un cotejo de alta intensidad, por llo que su regreso podría darse en el siguiente partido del calendario. ¿Quién es? La Roma, justamente el equipo que, en este momento, se encuentra un punto por encima en la tabla de posiciones.

