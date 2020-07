No falta nadie: ahora el papá de Griezmann disparó contra Setién

Horas turbulentas se viven en el mundo Barcelona después de lo que fue el empate ante Atlético Madrid en una nueva jornada de LaLiga.

�� Se pudrió todo en Barcelona: Setién dijo que iba a tener una charla con Griezmann, pero que no le pediría perdón porque no hizo nada malo.



Hoy, en su instagram, el padre de Antoine escribió: "Para hablar con él tenés que tener las llaves del auto, y sólo sos un pasajero”. pic.twitter.com/CETJEv9d0k — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 1, 2020

Además del bajo nivel de juego del conjunto culé, la chance de que mañana el Real Madrid gane y quede a cuatro unidades de distancia en la tabla y la supuesta mala relación entre plantel y cuerpo técnico, un nuevo problema surgió.

Pasa que Quique Setién no sólo tomó la decisión de que Antoine Griezmann no vaya de titular ante su ex club, sino que lo metió faltando 5 minutos.

Esto generó el enojo tanto de hinchas como de la propia familia del futbolista, siendo primero su hermano Theo el que se manifestó con unos tuits que después borró.

En conferencia de prensa, el entrenador afirmó que no le va a pedir disculpas más allá de entender "que se puede sentir mal".

Y ahí explotó Alain, padre del francés: "Para pedir perdón lo primero que hay que tener es la llave del camión, y este no es su caso, porque simplemente es un pasajero". Durísimo.

