Oficial: Foyth es nuevo jugador del Villarreal

Habiendo arribado al Tottenham a mediados del 2017 luego de lucirse por unos pocos meses en las filas de Estudiantes de La Plata, Juan Foyth volvió a ser uno de los protagonistas del mercado de pases tres años después de desembarcar en la Premier League para comenzar su sueño europeo.

Sin mucho rodaje bajo las órdenes de José Mourinho, el defensor argentino salió de forma provisoria de los Spurs para no perder rodaje y tener mayor protagonismo en las filas de otra institución. Así, concretando un fichaje más que importante de cara a la temporada 2020/2021, Villarreal anunció este domingo la contratación del central.

Exteriorizando su felicidad por llegar a las filas del Submarino Amarillo, Foyth declaró: "Estoy muy contento por esta nueva oportunidad que me toca vivir en mi carrera. La Liga Española es una de las mejores del mundo. De chico miraba a Riquelme, que era mi ídolo. Villarreal es un club grande de España".

Continuando con sus primeras palabras como futbolista del emblemático elenco español, el ex hombre del Pincha sumó: "Quiero tratar de ayudar al equipo desde donde me toque y devolver dentro de la cancha la confianza que me dieron".

Con respecto a los detalles de la transferencia en cuestión, el equipo de la Liga Española publicó un pequeño comunicado en el que explicó que el argentino llegó en calidad de cedido para la actual campaña. La institución comandada por Unai Emery, además, cuenta con una opción de compra a final de temporada para hacerse de forma definitiva con los servicios de Foyth en caso de verlo conveniente.

