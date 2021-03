Porto reveló el estado de salud de Tecatito Corona antes de enfrentar a Juventus

Con goles de Mateus Uribe y Sergio Oliveira, Porto derrotó 2-0 a Gil Vicente y dio un paso importante en la tabla general de posiciones de la Primeira Liga para no perderle pisada al líder, Sporting Lisboa. Pero la victoria costó un poco cara porque Jesús Corona salió del terreno de juego por un golpe en la cabeza.

Luego de sufrir el fuerte golpe, el centrocampista ofensivo mexicano se vio obligado a dejar el campo por tener el pómulo inflamado. "No pudo regresar con el trauma que tuvo. No podía ver nada, no pudo levantarse", comentó el entrenador Sergio Conceição, quien eligió a Luis Díaz para reemplazarlo.

Parte médico oficial del Porto

Este domingo, a través de la página web oficial, los Dragones actualizaron el estado de salud del jugador surgido de la cantera de Rayados de Monterrey. Y las noticias fueron buenas, aunque no se habló de tiempo estimado: "Jesús Corona: reposo y tratamiento del hematoma en la región periobitaria derecha".

El conjunto de Portugal tendrá un desafío importante esta semana. El próximo martes 9 de marzo, a partir de las 14 horas del centro de México, visitará a Juventus en Turín por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y el futbolista nacido en Hermosillo podría estar disponible.

