Koeman respondió sobre la polémica con Mingueza: "He hablado con él"

En el Camp Nou, Barcelona volvió a golear después de la final de la Copa del Rey del fin de semana pasado: venció 5-2 al Getafe por una nueva jornada de la Liga de España y reafirmó sus posibilidades de ser campeón, ya que depende de si mismo pese a estar tercero en la tabla de posiciones.

Doblete de Lionel Messi, un nuevo gol de Antoine Griezmann y buenas sensaciones para el conjunto azulgrana. No obstante, hubo una situación que generó polémica en las redes sociales y que dio que hablar post partido: fue el trato de Ronald Koeman cuando reemplazó a Oscar Mingueza en el segundo tiempo.

''Mi postura con él puede ser un poco exagerada. Está haciendo una gran temporada''. Ronald Koeman. #ElPartidazoDeMovistar https://t.co/WIcrAOSejM pic.twitter.com/xSwsg6nzif — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 22, 2021

Durante el partido, el entrenador holandés le reprochó en varias oportunidades y a los instantes lo sacó. Mingueza fue a saludar al técnico, que estaba sentado en el banco de suplentes, y éste ni siquiera lo miró. Después del encuentro, Koeman respondió sobre eso y sacó todos los rumores.

"Había unas jugadas ya que no estaba bien. El cambio no ha sido por eso, es un jugador que está haciendo una gran temporada, pero tenemos que jugar con tres atrás, y son cosas que hay que aprender. He hablado con él y no hay problema", aseguró sobre su trato con el defensor canterano.

¿Por qué Barcelona depende de si mismo para ser campeón de LaLiga si está tercero?:

El podio de la tabla de posiciones es el siguiente: primero Atlético Madrid con 73 puntos, segundo Real Madrid con 70 y Barcelona con 68 (un partido menos). Aunque el Barça está a cinco del líder, los de Koeman todavía deben jugar contra los colchoneros, es decir, están a dos triunfos de ser los líderes en solitario de España.

