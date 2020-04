Gatti rompió el silencio luego de contraer coronavirus: "Un día estás y mañana te fuiste"

Habiendo tenido su epicentro a finales del 2019 en China, el coronavirus, a los pocos meses, se trasladó a prácticamente todos los rincones del mundo sembrando y generando un auténtico caos en una gran cantidad de territorios. Siendo Europa al día de la fecha el lugar más afectado, dicho continente ya tuvo el disgusto de tener que anunciar el deceso de más de 30.000 de sus ciudadanos. Con sistemas de Salud completamente colapsados, territorios como España e Italia batallan incansablemente desde hace varias semanas para controlar la situación.

Ante la proliferación del COVID-19, lógicamente, al no distinguir entre rasgos físicos o estrato social alguno, distintas personas famosas en el mundo, con el correr de los días, también fueron dando positivo al someterse al test para confirmar si padecían la enfermedad. En España, por ejemplo, hace unos días se reportó y posteriormente confirmó que Hugo Gatti, mítico exarquero argentino, se encontraba internado a raíz de haber contraído la pandemia mundial.

Fruto de su edad el Loco preocupó y puso en vilo a todos sus seres queridos, dado que se encuentra dentro del grupo de riesgo. Teniendo nada más ni nada menos que 75 años, el exfutbolista es una de las personas más vulnerables y que más daño puede sufrir a raíz del coronavirus. Tiempo después que se confirmarse la noticia, Gatti reapareció en los medios para enviar un mensaje más que esperanzador y llevar tranquilidad.

��️"SIEMPRE hay que tener ESPERANZA. Hay que LUCHAR por la VIDA, no hay NADA MÁS BONITO"



➡️La ENTREVISTA COMPLETA de @jpedrerol a #GATTI desde el hospital, YA en YouTube #ChiringuitoInside. https://t.co/JNimpXf6GI pic.twitter.com/T3Km0lDw0V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2020

En diálogo con Josep Pedrerol, conductor y colega suyo en el programa de TV española El Chiringuito, Hugo manifestó que el encierro del hospital no es de su gran agrado y aseguró: "Estoy con ganas de salir de acá. Miedo no tuve. Esto me ha venido bien para hacerme más fuerte". Si bien en ningún momento se lo mostró a través de un video, al Loco se lo escuchó de muy buen humor y animado de cara a poder curarse por completo del COVID-19.

Haciendo referencia a lo rápido que el panorama de la vida de una persona puede cambiar en apenas un abrir y cerrar de ojos, el exguardameta indicó: "He aprendido que un día estás y mañana te fuiste". "Mi familia, mi mujer y mis hijos han sido muy importantes. Cuando salga voy a salir perfectamente. Yo nunca noté nada", agregó agredeciéndole a sus seres queridos por el apoyo recibido hasta el momento en su batalla emprendida contra el coronavirus.

Lee También