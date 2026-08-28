Mientras habrá 5 colombianos en la Champions, estos son los 8 que jugarán la Europa League

Se acerca el sorteo de la Europa League y 8 futbolistas colombianos soñarán con quedarse con el segundo clubes más grande del continente.

Un total de 5 futbolistas colombianos tendrán de momento la posibilidad de ganar la UEFA Champions League 2026/2027. Tras el sorteo realizado en las últimas horas, le toca el turno ahora a una UEFA Europa League donde los cafeteros también tendrán varios representantes. Un total de 8 futbolistas conocerán su destino en la fase de liguilla a lo largo de las próximas horas.

Seguramente los dos más destacados sean Jhon Jader Durán y Richard Ríos. Ambos hacen parte de un Benfica que supone uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo cuando hablamos de equipos por fuera de las 5 Grandes Ligas europeas. La historia de las Águilas de Lisboa les obliga a llegar lejos a nivel continental, donde no son campeones desde hace más de medio siglo.

En Italia también encontraremos a dos representantes cafeteros. Juan David Cabal y el flamante fichaje de la Juventus de Turín, Jhon Lucumí, también esperan por un sorteo donde la Vecchia Signora buscará igualmente cortar con su sequía de títulos internacionales desde el año 1996. Si bien la prioridad de la temporada pasará por volver a la Champions vía Serie A, Europa siempre obliga a dar el mejor rendimiento a este gigante en horas bajas.

El Crystal Palace llega al torneo como vigente campeón de la Conference League. También con la presencia de colombianos como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. El primero de estos todavía espera por su futuro ante las posibles ofertas que podrían llevarle a clubes como Tottenham o Everton de la Premier League de Inglaterra. Son uno de los conjuntos más regulares del fútbol europeo en cuanto a rendimiento colectivo se refiere en las últimas campañas.

Durán y Ríos esperan por el sorteo de la Europa League: GETTY

Colombia también tendrá representantes gracias a la presencia de Juan Andrés Balanta con el Ararat de Armenia y de Elan Ricardo en el Besiktas. El futbolista del Cauca llega al torneo con una de las grandes revelaciones de la última temporada e igualmente de los playoffs de la competición. Todos estos colombianos conocerán su destino en la UEFA Europa League 2026/2027 a lo largo de las próximas horas en un sorteo que se realizará en Mónaco. Jhon Jader Durán, Richard Ríos, Juan David Cabal, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Elan Ricardo y Juan Andrés Balanta aguardan por el inicio del camino a Frankfurt.

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Colombianos que ganaron la Europa League

Carlos Bacca: Sevilla FC (2014, 2015), Villarreal (2021)

Sevilla FC (2014, 2015), Villarreal (2021) Faustino Asprilla: Parma (1995, 1999)

Parma (1995, 1999) Luis Amaranto Perea: Atlético de Madrid (2010, 2012)

Atlético de Madrid (2010, 2012) Radamel Falcao García: Porto (2011), Atlético de Madrid (2012)

Porto (2011), Atlético de Madrid (2012) Fredy Guarín: Porto (2011)

Porto (2011) James Rodríguez: Porto (2011)

Porto (2011) Rafael Santos Borré: Eintracht Frankfurt (2022)

Eintracht Frankfurt (2022) Luis Fernando Muriel: Atalanta (2024)

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