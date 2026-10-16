Jhon Durán mandó mensaje a sus críticos tras su Panenka en la Europa League

Se cerró una nueva semana de fútbol europeo y los colombianos fueron protagonistas. En el Estadio da Luz de la ciudad de Lisboa, Benfica y Celtic se enfrentaron por la segunda jornada de la UEFA Europa League. Jhon Durán fue uno de los grandes protagonistas del encuentro que terminaría con victoria por 4 a 1 de los locales. Ambos cafeteros marcarían, pero el 9 lo haría en dos ocasiones y dejaría diferentes mensajes alrededor de su presente en rueda de prensa.

Durán anotó el primero de Panenka en el minuto 12. En el minuto 36 aprovecharía un pase de Prestianni para poner el marcador 3 a 0 a favor de los locales. Su compatriota descontaría en el segundo tiempo antes de que el Benfica marcase el último tanto de una noche que deja al equipo de Lisboa como uno de los líderes del torneo. Jhon habló con los medios de comunicación presentes en Da Luz.

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí. Así es la vida, cada quien tiene su opinión. Sigo trabajando, solo quiero ayudar al equipo. La gente siempre hablará, para bien o para mal. Siempre quiero responder con goles en el campo, pero si no puedo marcar, tengo que seguir trabajando para ayudar a mi equipo”, palabras de un Durán que espera recuperar su mejor estado de forma tras años en el limbo.

El delantero no se mostró preocupado por su lugar en el Benfica. Entiende que su llegada al equipo portugués se basa en tener una profundidad de plantilla para poder pelear por la Europa League. Afirma que está para ayudar en el rol que se le entregue: “Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien. Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”.

Durán anotó de Panenka ante Celtic: GETTY

Tras la victoria de las últimas horas, Durán llegó a un total de cuatro goles con la camiseta del Benfica. Todo ello a lo largo de 14 partidos oficiales y para mejorar ya sus números de la última temporada de la mano del Zenit de San Petersburgo. No anota más de 5 goles a nivel de clubes desde el año 2024, cuando se encontraba en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

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