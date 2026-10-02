Gustavo Alfaro realizó una llamativa comparación para definir a la Selección Colombia: “Como una especie de Frankenstein”

El DT de Paraguay dejó una curiosa reflexión sobre el presente de la Colombia de Néstor Lorenzo. Frankenstein, el ejemplo que puso Lechuga.

A Gustavo Alfaro siempre se le escucha con atención. Sus reflexiones sobre el fútbol y sus rivales le han valido apodos de todo tipo. El cazador de utopías analizó a lo largo de las últimas horas el amistoso contra Colombia. El argentino realizó una llamativa comparación para definir al conjunto de Néstor Lorenzo.

“Para mí, es como una especie de Frankenstein si se quiere. Es una combinación de todos los partidos que jugamos. Tiene un poco de Uruguay, un poco de Ecuador y un poco de Bolivia, con lo de Colombia. En cuanto a la forma no hay que cambiar, pero luego hay que analizar detalles”, comentaba Lechuga alrededor del rival que se espera en unas horas por USA.

Alfaro se refiere a la criatura de la novela de Mary Shelley, publicada en 1818 y bajo ese mismo nombre. Una historia de más de 200 años y para definir a Colombia como un conjunto lleno de diferentes perfiles y características, así como de estilos. Néstor Lorenzo y Lechuga, de los entrenadores con mejores registros de CONMEBOL durante el Mundial después de Lionel Scaloni en Argentina.

“Veía el partido de Colombia-México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad. Colombia lo fue ganando rápido, un muy buen gol de Suárez; después México obviamente atacó. Se jugó con una intensidad típica de Mundial, fue un muy lindo partido, para verlo, el que jugaron Colombia y México… No tengo ninguna duda de que así va a ser el de Colombia y Paraguay”, más reflexiones de Alfaro alrededor de un rival al que ya se ha medido con Paraguay y Ecuador en su paso por las Eliminatorias.

Alfaro elogió a Colombia por su presente con Lorenzo: GETTY

Gustavo Alfaro realizó una llamativa comparación para definir a la Selección Colombia. Definió al equipo cafetero como una especie de Frankenstein, capacitado para mutar y mostrar diferentes caras o armas en cada partido. Luego del choque ante los guaraníes, el equipo de Lorenzo se medirá con Perú antes de que termine el parón de selecciones.

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