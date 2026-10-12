¿Su nuevo Jhon Durán? Aston Villa pagaría 20 millones de euros por este 9 colombiano

Otro colombiano podría llegar a las principales ligas europeas. El presente de los de Unai Emery no es ni mucho menos positivo en la Premier League. Ubicados en la 15 posición del campeonato tras 6 jornadas, el equipo de Birmingham entiende que le faltan goles que podrían llegar desde el otro lado del Atlántico. Meditan pagar cerca de 20 millones de euros por un ‘9’ cafetero que brilla en el Brasileirão.

Según RTI Esporte, el Aston Villa se encuentra más que atento al presente de Kevin Viveros. El delantero del Athletico Paranaense brilla en un torneo donde se entiende que más pronto que tarde cambiará de club. Las informaciones en Brasil apuntan a que su club no lo dejará salir por menos de 30 millones de euros, teniendo en cuenta que apenas tiene 26 años en sus piernas.

Viveros viene de firmar su primera convocatoria con Colombia. En lo que llevamos de 2026 suma 20 goles en 33 partidos con el Paranaense. No nos olvidemos de que otros clubes de la Premier League como el Sunderland ya intentaron sin suerte su fichaje durante el último mercado de pases. Kevin viene de ser una de las máximas figuras de la última edición del Brasileirão. No sería ni mucho menos el primer colombiano en llegar a Villa Park.

Hablar del equipo de Birmingham es hablar de la historia de Colombia en la Premier League. El fichaje de Juan Pablo Ángel abrió la puerta a diferentes operaciones como las que llevaron a Unai Emery en su día a apostar por la contratación de Jhon Durán. Tras un comienzo de campaña donde el equipo apenas ha podido marcar un gol por jornada en cuanto a promedio anotador se refiere, se entiende que faltan tantos para evitar pelear por la parte baja del torneo.

Durán, último colombiano en Aston Villa: GETTY

A sus 26 años, Viveros espera por el devenir de su futuro. Debutó en el 2018 de la mano del América de Cali. Tras ello tuvo algunos pasos por la Segunda División colombiana antes de buscar suerte en Venezuela o incluso Bosnia y Herzegovina. La Equidad y Atlético Nacional fueron sus últimos equipos en el país antes de marcharse al Athletico Paranaense. Ahí brilla como nunca desde el 2025, con 30 goles en 58 partidos que podrían llevarlo más pronto que tarde al Viejo Continente.

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DT de Benfica respaldó a Jhon Durán

Marco Silva se hizo eco de las palabras de Fred sobre Durán. Lamentó que solamente se hubiera viralizado la parte donde el centrocampista brasileño criticaba la profesionalidad del cafetero. Toma sus palabras como un aviso a Durán sobre el potencial que se esconde en sus piernas: “Yo también conozco bien a Fred y sé el tipo de jugador, el tipo de personalidad que tiene. Si observan bien la forma en que se estaba realizando aquel podcast y la charla informal que llevaban, sacar una noticia de eso me parece un poco exagerado, sinceramente, pero bueno, eso les corresponde a ustedes, hacer o no noticia de eso”.

“Pero es que fue la forma en que Fred quiso en aquel momento encarar o llevar la conversación, de charla informal casi como amigos. Pero si ustedes creen que eso es la noticia, Fred también dijo que esperaba que Durán estuviera mejor, habló de su potencial y muchas cosas, pero naturalmente se extrajo lo más negativo”, palabras del DT de Durán en el Benfica sobre la polémica.

Datos claves

Aston Villa analiza fichar a Kevin Viveros por 20 millones de euros .

analiza fichar a por . Kevin Viveros suma 20 goles en 33 partidos con Athletico Paranaense en 2026.

suma en 33 partidos con en 2026. Marco Silva respaldó públicamente a Jhon Durán tras los comentarios de Fred.