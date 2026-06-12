¿Critica a Jhon Durán? La llamativa reflexión de Falcao sobre la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026

La convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia nunca ha dejado de ser noticia. Son bastante variadas las opiniones alrededor de una elección de futbolistas que, sobre todo en materia ofensiva, han generado todo tipo de reacciones alrededor de Jhon Jader Durán. Radamel Falcao García hizo una llamativa reflexión alrededor de lo que realmente importa cuando se tiene que conformar un grupo humano durante más de 30 días en una Copa del Mundo.

“Un jugador que se convierte en una ‘manzana podrida’ termina contaminando al resto. Eso no se lo pueden permitir ni el entrenador ni los jugadores. Los técnicos analizan no solo el nivel futbolístico, sino también la calidad humana de cada integrante del grupo”, respondía el actual delantero de Millonarios en su rol de comentarista por ESPN. Muchos asocian dichas declaraciones al presente del talentoso delantero que ahora mismo busca club en el viejo continente una vez más.

Las declaraciones de Falcao no iban dirigidas directamente a Jhon Durán. Respondían a una cuestión general de lo verdaderamente importante a la hora de escoger futbolistas para un torneo como este. Las reacciones en redes sociales y en el análisis a nivel general de la decisión de no llevar al exdelantero de Envigado, luego de sus diferentes roces con Néstor Lorenzo, no se hicieron esperar.

Durán, fuera de la selección tras el choque con Perú por Eliminatorias: GETTY

Consultado también por el momento de sus compatriotas, Falcao no dudó en dejar en claro que el equipo debe recuperar su mejor estado de forma para cumplir con los pronósticos en el Mundial del año 2026: “Después de la Copa América, Colombia no tuvo la regularidad que todos esperábamos. Hay muchos que no están satisfechos con el rendimiento de la selección, pero eso es entendible. Lo importante empieza en el primer partido. Los jugadores tienen que estar bien mental y físicamente. Lo que pasó atrás, se queda atrás”.

Jhon Durán podría ir a la Serie A

Para muchos, Durán era el reemplazante natural de Falcao en la selección colombiana. Un futbolista plagado de talento y que, tras llegar al Aston Villa, no ha podido establecerse en ninguno de sus destinos por tanto Arabia Saudita como al este de Europa. Tanto el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo como el Zenit de San Petersburgo han estado lejos de ser un lugar de desarrollo y explosión.

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Las últimas informaciones apuntan a que la Lazio de la Serie A de Italia busca sus servicios. Todo tendría que ocurrir nuevamente en una operación a modo de cesión y donde el conjunto transalpino no se haría cargo del 100% del sueldo del cafetero. Tras quedarse fuera de la Copa del Mundo del año 2026, se le busca equipo a Jhon Durán. Veremos si tras el final de la era Néstor Lorenzo, que apunta a ser después del certamen, las puertas de la selección vuelven a abrírsele.

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