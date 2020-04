Lukaku, indignado, disparó contra la Serie A por exponer a los futbolistas al coronavirus

Habiendo surgido a finales del 2019 en Wuhan, China, el coronavirus logró expandirse en tiempo récord en gran parte del planeta y a los pocos meses de su descubrimiento puso en jaque a la humanidad. El pos de controlar el desmedido avance del virus en cuestión, los gobiernos de distintos países declararon la cuarentena obligatoria viendo la necesidad y obligación de sacrificar gran parte de su economía en pos de preservar la salud de sus ciudadanos.

Si bien Italia fue uno de los primeros territorios afectados, allí, aún al día de la fecha, queda un gusto amargo en boca de muchos ya que se insiste de forma efervescente que las medidas tomadas llegaron tarde. El fútbol, por ejemplo, en vez de ser cortado de raíz, pasó a jugarse sin público durante varias jornadas. Así, lógicamente, los jugadores de dicho deporte pasaron a tener un grado de exposión menor al COVID-19 -y no nulo, como muchos así lo marcaban-.

Lukaku arribó a mediados del 2019 al Inter

Al percatarse de los primeros casos positivos en futbolistas, la Serie A, volviendo sobre sus pasos para enderezar su decisión, suspendió todas las actividades. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y el virus ya se había expandido en distintos clubes del país. Con el correr de las horas, lentamente, jugadores de varias instituciones comenzaron a dar positivo en el test, confirmándose así que existió una cadena de contagio en los partidos disputados en su momento sin espectadores.

�� "¿Por qué tenemos que jugar si hay personas en el mundo que arriesgan sus vidas? Sin embargo, fue necesario que un jugador de la Juventus diera positivo para poner a todos en cuarentena. ¿Es normal? No, no es normal"



- Romelu Lukaku ����✍ pic.twitter.com/NQHLv879D0 — Bolavip (@bolavipcom) April 3, 2020

En un vivo a través de Instagram, Romelu Lukaku, futbolista y artillero del Inter, expresó su enojo y fastidio con el ente de fútbol italiano por exponer a los deportistas al virus que hasta ahora afectó a más de un millón de personas en la Tierra. "¿Por qué tenemos que jugar si hay personas en el mundo que arriesgan sus vidas?", manifestó.

Poniendo como ejemplo a Daniele Rugani, primer jugador de la Juventus en dar positivo por coronavirus, el ex hombre del Manchester United manifestó su extenso disgusto con la Serie A por poner en riesgo la salud de los jugadores. "Sin embargo, fue necesario que un jugador de la Juventus diera positivo para poner a todos en cuarentena. ¿Es normal? No, no es normal", disparó visiblemente indignado.

