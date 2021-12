Se termina el 2021. Pese a que algunas ligas continuará con su actividad en los últimos días del año, llega el momento para los resúmenes de fin de año y también para comentar sobre lo mejor que han tenido estos 12 meses. Por eso, el prestigioso diario The Guardian ha asumido el reto de elaborar un ranking con los 100 mejores jugadores del año.

Como ya viene siendo costumbre en los últimos años, el popular periódico inglés ha lanzado los primeros nombres de este largo ranking de futbolistas, que se han destacado en el año por algún motivo u otro. Los primeros 30 nombres, es decir los que integran desde la posición 100 a la 71, está llenos de destacados nombres que podrás conocer a continuación.

Los mejores 100 jugadores del mundo de 2021

100. Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham)

En su segundo año con Tottenham, Hojbjerg ha tenido altas y bajas a lo largo de una temporada complicada para su equipo. Sin embargo, con la selección de Dinamarca, alcanzó las semifinales de la Eurocopa de este año siendo figura.

99. Youri Tielemans (Leicester)

La solidez que Tielemans mostró en Leicester le permitieron ganarse un lugar en la medular de la selección de Bélgica. Además, le dio un título a los Foxes al anotar el golazo con el que ganaron la FA Cup en la final ante Chelsea en mayo de este año.

98. Gavi (Barcelona)

Lo de Pablo Martín Páez Gavira no es normal. Se adueñó del mediocampo de la selección de España durante el Final Four de la UEFA Nations League como si tuviera 10 años de carrera. Pero tan sólo tiene 17 años y The Guardian lo ha puesto en este ranking para superar el récord que tenía Gianluigi Donnarumma como el más joven en aparecer en esta lista.

97. Fabinho (Liverpool)

La confianza que Júrgen Klopp le ha dado a Fabinho en el centro del campo de Liverpool fue lo que le permitió crecer en la Premier League. Y también le dio la chance de estar en la Copa América con la selección de Brasil, aunque no pudo lograr el título.

96. Joakim Maehle (Atalanta)

Una de las gratas apariciones de la Serie A. El danés pide pista entre los grandes de Europa, pero por lo pronto lo disfruta Atalanta. También fue parte del 'equipazo' de Dinamarca en la última Eurocopa.

95. Bukayo Saka (Arsenal)

La perseverancia de Saka permitió que olvide el mal trago que significó errar el penal decisivo de Inglaterra en la final de la Euro y que provocó que sea víctima de insultos racistas. La segunda parte del año fue uno de los referentes del crecimiento de Arsenal.

94. Keylor Navas (PSG)

La constancia de Keylor Navas ha sido importante para PSG en la primera parte del año y es también lo que le permitió ganarse la confianza de Mauricio Pochettino. Y en este segundo semestre ha peleado a la par de Gianluigi Donnarumma de gran manera. Arquerazo.

93. Sebastién Haller (Ajax)

The Guardian le reservó un lugar luego de una excelente fase de grupos de la UEFA Champions League con Ajax donde terminó como goleador con 10 tantos, superando incluso a Robert Lewandowski. Merecido lugar para el goleador franco-marfileño.

92. Rodri (Manchester City)

Al parecer, Rodri ha logrado asentarse en una posición que es fundamental para Pep Guardiola en Manchester City. Le ha ganado definitivamente el puesto a Fernandinho, ahora es el líder del centro del mediocampo y todavía tiene mucho por dar.

91. Julián Álvarez (River)

La confirmación del gran momento y el gran año que ha tenido Julián Álvarez, futbolista de River Plate. Fue el goleador del equipo, que se consagró campeón de la Liga Profesional Argentina, en la que marcó 18 goles en 21 partidos jugados. Tiene destino europeo y son varios los grandes que le echan el ojo.

90. Dani Olmo (RB Leipzig)

Tuvo un año con mucha actividad, sobre todo en la primera parte. Pero Dani Olmo se ha destacado en Leipzig y en la Selección de España que jugó la Euro e incluso los Juegos Olímpicos. En la segunda parte del año, no pudo consolidarse debido a algunas lesiones.

89. Dusan Tadic (Ajax)

Líder de la parte de ataque del Ajax, que lo ha ganado todo en la Eredivisie y que ha tenido una perfecta fase de grupos en la Champions League. Además, logró lo imposible con Serbia al clasificarse al Mundial de Qatar, ganando incluso en Portugal. Gran temporada.

88. Diogo Jota (Liverpool)

Su año con Liverpool ha ido de menor a mayor y ahora hasta se ha adueñado de un lugar en el tridente, acompañando a Mohamed Salah y Sadio Mané. Diogo Jota tiene todo para seguir mejorando y transformarse en un delantero completo.

87. Luis Díaz (Porto)

Luis Díaz es visto con atención en toda Europa y todo hace creer que saldrá de Porto tarde o temprano. Su habilidad y su regate no paran de sumar admiradores. Fue goleador (en conjunto con Lionel Messi) de la última Copa América con la Selección de Colombia (4).

86. Mikel Oyarzábal (Real Sociedad)

¡Qué año ha tenido Oyarzábal! Empezó a lo grande convirtiéndose en héroe de Real Sociedad al marcar en la final de Copa del Rey ante Athletic Club de Bilbao. Su buena temporada 2020-21 lo llevó a tener su oportunidad en la selección de España de Luis Enrique. También se destacó en el equipo olímpico que ganó una medalla de plata en Tokio.

85. Burak Yilmaz (Lille)

La reivindicación a un jugador con mucha experiencia, subvalorado, pero que hizo que Lille gane un título tras diez años. A sus 36 años y con sus limitaciones, Yilmaz registró un total de 22 goles en la temporada que cerró con el campeonato ganado de la Ligue 1.

84. Joao Félix (Atlético de Madrid)

Es uno de los jugadores que más puestos ha bajado en este ranking con respecto al año pasado. Joao Félix baja hasta 47 puestos y esto se debe a la irregularidad que se le ha caracterizado en este último tiempo. Tiene sus 'chispazos' en Atlético de Madrid, pero no es constante. Pese a ello, el título de liga con los 'Colchoneros' y su buena parte final le permiten seguir en este listado.

83. Duvan Zapata (Atalanta)

Totalmente determinante en el ataque de Atalanta, una de las revelaciones europeas de los últimos años. Se lo vinculó con un posible pase a Inter, algo que no ocurrió. De todas maneras, sigue convirtiendo con el conjunto de Bérgamo, aunque si lo hiciera más seguido con la selección de Colombia, su puesto en el ranking seguramente sería mucho más alto.

82. Sergio Busquets (Barcelona)

Indiscutible que un jugador como Busquets no esté en este ranking. Pasan los años y sigue vigente en la medular de Barcelona, pese al "mal" año del equipo. Luis Enrique lo ha ratificado como su número '5' titular en la selección de España.

81. Marcelo Brozovic (Inter)

Otro número '5' de gran calidad técnica. Brozovic fue importante en el centro del campo de Inter para alcanzar el título de la Serie A y quebrar la racha de Juventus en Italia. Por tal motivo, es visto con buenos ojos por varios grandes de Europa.

80. Roberto Firmino (Liverpool)

El descenso de Firmino en esta lista en los últimos dos años realmente asusta. Respecto al ranking de 2019, en 2020 bajó 32 lugares. Y ahora baja todavía más, porque está 37 puestos más abajo y es justificado porque ha perdido su titularidad en Liverpool, pese a que cada vez que tiene minutos, los aprovecha muy bien.

79. Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Una de las revelaciones de este año. Se ha hecho con el puesto de centrodelantero titular en Bayer Leverkusen, sobre todo por anotar 16 goles en esta primera parte de la campaña 2021-22 de la Bundesliga para estar a tres tantos del máximo artillero, Robert Lewandowski. También fue goleador de la última Euro con cinco goles (mismos que Cristiano Ronaldo).

78. Luke Shaw (Manchester United)

No es el mejor momento de Shaw en Manchester United, pero sí se hace un resumen del año no se puede objetar que no fue parte importante de la levantada que tuvieron los 'Diablos Rojos' en la parte final de la campaña pasada. A su vez, fue vital en la última Euro donde Inglaterra llegó a la final. Hasta anotó un gol en esa definición ante Italia, aunque no se quedó con el título.

77. Kasper Schmeichel (Leicester)

Sorpresivamente, es la primera vez que Schmeichel entra a un Top 100 de mejores jugadores del año de The Guardian. Su buen trabajo en la FA Cup que ganó Leicester y lo importante que fue para que Dinamarca llegue a semifinales de la Euro lo dejan en este lugar en el ranking.

76. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Un voto de confianza para Griezmann, quien poco a poco empieza a ser el que fue en aquel Atlético de Madrid de hace algunos años. Su salida de Barcelona también lo ha beneficiado y es pieza clave para Diego Simeone. Ganó la UEFA Nations League con Francia.

75. Ederson (Manchester City)

No hay discusión que el arquero titular en Manchester City es Ederson. El poco trabajo que suele tener en los partidos es importante para que su equipo no ceda goles. Tuvo la valla menos vencida de la última Premier League con sólo 19 tantos recibidos.

74. Kyle Walker (Manchester City)

Otro importante de Manchester City, esta vez en la defensa y en el ataque por la derecha. Kyle Walker es una fija para Pep Guardiola y por algo también lo es para Gareth Southgate en la selección de Inglaterra. Lo que ha mejorado en este año, sin dudas, es su calidad técnica.

73. Leonardo Spinazzola (Roma)

Fue, sin dudas, la gran figura de la Italia que superó la fase de grupos de la Euro 2020. Sin embargo, todo se terminó en los cuartos de final con una rotura de ligamentos cruzados que lo ha dejado afuera de toda la segunda parte del año. Si a su buen trabajo le podemos sumar lo hecho en Roma durante los primeros meses de este 2021, entonces es una gran posición para Spinazzola.

72. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Su juventud es lo que más atrapa, ya que su irregularidad también es algo en contra, pero que puede mejorar con el tiempo. Borussia Dortmund disfruta de este joven inglés, que incluso terminó segundo en la votación del Trofeo Kopa de la revista France Football. Tiene todo para ser un futbolista clave en el centro del campo.

71. Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Diego Simeone es el gran artífice de que Marcos Llorente tenga un rendimiento sensacional como centrocampista, como lateral y algunas veces hasta como delantero por el sector derecho. El 'todoterreno' Llorente, atleta y vérsatil, resaltó en el título de liga de Atlético de Madrid este año.