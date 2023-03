Después de la controversia que generó Emiliano Dibu Martínez durante los últimos torneos con la Selección Argentina en las tandas de penales, la International Football Association Board (IFAB) confirmó cambios en las reglas durante este tipo de ejecuciones. Ahora, los arqueros no podrán "retrasar la ejecución del penal".

La IFAB publicó en las últimas horas todos los cambios que se introducirán en las reglas de juego para el fútbol mundial para la próxima temporada, es decir que deberán aplicarse en las competencias oficiales a partir del 1 de julio de este año. La gran novedad es un cambio en la normativa para los arqueros durante las ejecuciones de los penales, la cual se realiza por la controversia alrededor de las maniobras hechas por Dibu Martínez.

El actual guardameta del Aston Villa y de la Selección Argentina generó una gran polémica por sus métodos para distraer a sus rivales durante las últimas Copa América y Copa del Mundo en Qatar 2022. Por tal motivo, la IFAB agregó una regla en el apartado de la ejecución de los penales.

"El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería", dice la nueva regla para los arqueros durante este tipo de ejecuciones.

De esta manera, Emiliano Martínez provoca un cambio de regla que busca limitar la incidencia del guardameta para los penales. Respecto a esta modificación, el Dibu se había manifestado en una entrevista con ESPN hace algunas semanas. "Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. (...) No sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza", sentenció.

Algunos cambios de la IFAB en las reglas de juego