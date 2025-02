Guardiola, perjudicado: Manchester City recibe la peor noticia por parte de la Premier League de cara a la próxima temporada

Manchester City y Pep Guardiola se alistan para una seguidilla de partidos vitales para el futuro de los skyblues en la Premier League. Tras la goleada ante Arsenal en Londres y a la espera de la eliminatoria con Real Madrid en la UEFA Champions League, el máximo ente del fútbol inglés da la peor de las noticias al catalán de cara a la próxima temporada. El calendario aprieta y los nuevos torneos por parte de FIFA generan un contexto donde apenas habrá tiempo para preparar el enésimo proyecto del ex Barcelona o Bayern Múnich en el Etihad.

Tony Scholes, Director General de Fútbol en la Premier, fue tajante alrededor del calendario de la próxima temporada. Manchester City y Chelsea jugarán el Mundial de Clubes en unas fechas pactadas con FIFA entre el 15 de junio y el 13 de julio que apenas darán tiempo a Guardiola o Enzo Maresca para preparar la siguiente temporada. Había pedidos formales de dichos clubes, así como de algunos otros, para atrasar el comienzo de la campaña 2025/2026 en el Reino Unido. Todo pone primera el 16 de agosto. Ojo, por qué una semana antes se juega la Supercopa de Inglaterra (Community Shield) en el mítico Wembley.

“Nos lo están imponiendo, sobre todo la FIFA. Así que hay un factor que dice: ‘¿Por qué íbamos a ajustar nuestra competición cuando nos han impuesto una competición con la que no estamos de acuerdo?’ Ese es un hecho, pero el más importante es que simplemente no podemos. El calendario está tan apretado cómo es posible en este momento, y no podemos permitirnos retrasar el comienzo de la temporada. Estamos totalmente alineados con la PFA y FIFPro en la acción legal emprendida contra la FIFA en relación con la imposición del calendario de partidos internacionales”, reflexiones de Tony Scholes que dejan varias conclusiones. Hay guerra abierta entre Zúrich y los entes regionales de un deporte que vive su temporada con más partidos oficiales. Guardiola, en caso de llegar a la final del Mundial de Clubes, tendrá apenas 4 semanas para preparar el siguiente curso.

Juventus de Turín, Wydad (Marruecos) y Al Ain (Emiratos Árabes) serán los rivales de Pep en Estados Unidos. Por lo menos los primeros y por encima de todo en una zona que en octavos coincidirá con los dos clasificados del grupo del Real Madrid. La Premier se encuentra atada de manos de cara al calendario de una próxima temporada donde tras su renovación, todos cuentan con que Pep siga siendo el capitán de barco del City.

FIFA, con todo preparado para un Mundial de Clubes que no escapa de la polémica: GETTY

El propio Guardiola ya fue más que crítico con el nuevo torneo de la FIFA. Habló meses atrás de un disparate en contra de la planificación de los clubes. Tras dejarse más de 200 millones de euros en el mercado de invierno, Pep ya sabe que apenas habrá descanso en verano: “Nos llevaremos a toda la plantilla. Jugaremos más de un partido así es que nos llevaremos a más de once jugadores. No sé quiénes serán los mejores jugadores, depende de la forma en la que lleguen en ese momento. Quizá los mejores jugadores para la FIFA lleguen en muy malas condiciones, podría pasar por muchas razones: personales, físicas, lesiones… y entonces tendremos que poner a otros jugadores”.

Los estadios del Mundial de Clubes

MetLife Stadium (Nueva Jersey), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Pasadena), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) y Audi Field (Washington DC). Son las sedes elegidas de cara al inicio del certamen en verano del 2025. Todo se define en New Jersey.

FIFA puede repetir todo con el Mundial de Clubes del 2029

Diferentes informaciones indican que el máximo ente del fútbol mundial medita que para la segunda edición del torneo por USA, se repetían tanto las sedes como fechas. El boom de Estados Unidos de cara al negocio del deporte rey se hace clave para entender las posibles medidas de FIFA. Recordemos que se espera que más pronto que tarde, exista una sede igual o superior a la Zúrich en Miami. Nada es coincidencia.

