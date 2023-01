Tras un par de meses como agente libre, Cristiano Ronaldo se decantó por el fútbol de Arabia Saudita, pero no le faltaron pretendientes.

Arabia Saudita está revolucionada con la llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr. La mega estrella fichó con aquel club para marcar un punto de quiebre en la liga saudí, además de percibir un contrato récord en la historia del fútbol profesional.

Justo antes de Qatar 2022, en dónde alcanzó los cuartos de final con Portugal, el delantero se quedó con el pase en su poder. Es que la relación con Manchester United no daba para más y se decidió la rescisión del vínculo de su segundo ciclo en Old Trafford.

En El Chiringuito, Edu Aguirre reveló que CR7 se decidió entre ofertas de 9 países diferentes antes de elegir a Al Nassr como su nuevo equipo. De Arabia Saudita, España, Italia, Brasil, Turquía, Portugal, Estados Unidos, Australia e Inglaterra fueron los clubes que le manifestaron sus ganas de tenerlo.

"Arabia llevaba casi dos años detrás de Cristiano. La primera oferta que le hicieron fue antes de salir de Juventus. Estaba esperando a dos clubes top de Europa, que existía la posibilidad", destacó el periodista español sobre cómo se dio el fichaje.

Y además descartó que estuviera cerca de regresar al Merengue: "Ni se lo planteó volver al Real Madrid. Sabía que no existía esa posibilidad porque el Madrid no quiere. Cristiano no ha hablado con Florentino, ni se ha ofrecido al Real Madrid".