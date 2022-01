Senegal está en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. En un partido que tuvo de todo, le ganó a Cabo Verde por 2-0 gracias a un golazo de Sadio Mané, quien había sufrido un choque de cabezas con el arquero José Vozinha minutos antes y, al final, pudo anotar el tanto 'mareado', y otro de Bamba Dieng. Espera rival del partido entre Malí y Guinea Ecuatorial.

El partido no ofreció mucho en cuanto a juego. El buen inicio de Senegal y de Sadio Mané, con un tiro en el palo antes del minuto, parecía que llevaba al favorito a dominar sin contemplaciones. Sin embargo, Cabo Verde lo luchó, incluso con diez hombres tras la expulsión de Patrick Andrade. Poco a poco, el duelo se emparejó, aunque no para bien, ya que los senegaleses no podían con sus figuras, mientras que los caboverdianos resistieron con hidalguía.

En la segunda parte pasó de todo. Senegal se animó un poco más, pero aún así no podía. Hasta que al minuto 54, un choque de cabezas lo cambió todo. El arquero José Vozinha salió lejos y quiso ir por la pelota con su cabeza, lo mismo que intentó Sadio Mané, y al final, ambos chocaron de forma brutal. El guardameta de Cabo Verde se llevó la peor parte y tuvo que salir del partido, visiblemente conmocionado. Tras una revisión del VAR, el árbitro decidió expulsar al portero por acción temeraria contra la figura de Liverpool.

Así, con nueve hombres, Cabo Verde tuvo que aguantar, pero pocos minutos más tarde, Mané se inventó un golazo al ángulo para poner el 1-0. Increíble, pero real, lo hizo 'mareado', ya que luego del festejo se tuvo que retirar del campo de juego por el golpe en la cabeza que sufrió. Tras una revisión en el VAR, el gol fue convalidado, pese a una supuesta falta dentro del área que el árbitro no vio.

Con nueve, parecía que la suerte de los caboverdianos estaba liquidada. Pero aún así fue a buscarlo y Senegal siguió desperdiciando aproximaciones hasta que sobre el minuto 92, Bamba Dieng le dio cifras definitivas con el 2-0 y la clasificación a cuartos de final.