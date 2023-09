Casos como el visto con Arda Guler, Santi Mingo, Lamine Yamal o Endrick no son asilados, sino más bien la nueva realidad de un deporte donde formar talento sale mucho más barato que ir a buscarlo por incontable sumas de dinero en el mercado de fichajes. Barcelona, Real Madrid y Pep Guardiola, detrás del nuevo Sadio Mané. ¡Tiene apenas 15 años!

El fútbol cambia hacia un negocio donde la inflación en las ventanas de transferencias y el arribo de clubes estado requiere soluciones de peso. Ahora mismo la tendencia pasa por incorporar jugadores que en etapas de adolescencia, salgan 10 o 15 veces más baratos en cuanto a fichajes se refiere que buscarles en su momento de clímax. Amara Diouf, debutante con la máxima de Senegal con apenas 15 años y ante Ruanda, ya entra en las carpetas de los grandes.

“Amara Diouf se convirtió en la más joven en jugar con Senegal: nació en 2008, 15 años y 94 días…Un extremo izquierdo de la academia Generation Foot que produjo a Sadio Mané. Llega al Metz y ya hay un acuerdo para el futuro”, palabras de Fabrizio Romano para confirmar el nuevo rumbo de un joven que ya se hace escuchar por las principales ciudades deportivas del viejo continente.

Llamado a romper todo

Hablamos de un joven cuya velocidad y potencia ya han quedado demostrados en la última Copa África sub 17. Diouf lideró a Senegal a un triunfo en el certamen donde incluso superó el récord de cuatro goles de Victor Osimhen con Nigeria. So Foot y Telefoot ya le relacionan con grandes clubes como Barcelona, Real Madrid, Arsenal o Manchester City. ¿Precio? Pronto para saberlo.

El mercado no se detiene y ahora el mayor hijo de las academias de Sadio Mané por Senegal emerge como una de las grandes promesas de un fútbol europeo donde Metz será su próximo lugar de desembarco. Amara Diouf, un talento a seguir de cerca y que ya recibe consejos de su maestro para llegar a la élite: “Ficha por el Metz, no te arrepentirás. Yo pasé por tercera división con este equipo, y mira dónde estoy ahora. Los grandes clubes seguirán ahí si no te pierdes los escenarios”.