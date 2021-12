Lionel Messi, año a año nos deslumbra con sus golazos e impresionantes números y, claramente el 2021 no fue la excepción, ya que se reportó con 43 anotaciones en su tiempo como jugador de Barcelona, la selección Argentina y su nuevo club, París Saint-Germain.

Una de las grandes noticias del fútbol internacional en el último tiempo la salida del futbolista rosarino de la disciplina del cuadro catalán, en el cual estuvo durante más de 10 años. Diferentes situaciones llevaron al crack argentino a irse del equipo donde cosechó diferentes títulos y varias distinciones personales.

PSG fue el destino de Messi Cuccittini, quien ya tiene 34 años, pero aún así no se cansa de hacer goles y lo más particular es que no tiene anotación fea. Claro está, que con el cuadro de la capital francesa su cifra de tantos no ha sido la más favorable; tanto así que en Liga de Francia, solamente ha festejado una vez.

Otro gran momento del 2021 para el número 10 de la selección Argentina, se dio en la Copa América disputada en Brasil. Allí, en pleno estadio Maracaná, uno de los templos del fútbol internacional, el astro se consagró campeón de la competición continental. Primer título con la Albiceleste para el jugador que en ese momento era agente libre.

Como fueron 43 goles los que marcó a lo largo del año que está a punto de terminar, recuerdan los dos que hizo en la final de la Copa del Rey 2020/20221, el triunfo de Barcelona 4-0 sobre Athletic Club Bilbao; doblete que he hecho fue de muy buena factura.

Resumen de los 43 goles de Lionel Messi en 2021: