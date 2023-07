La FIFA de Gianni Infantino nunca ha negado su deseo por actualizar un deporte que desde hace 48 horas ha entrado en una nueva temporada, en un nuevo curso y por encima de todo, en una ‘nueva’ normativa. Se vienen cambios de peso que cambiarán para siempre un fútbol que llega a su versión 2.0 para buscar justicia, goles y ser aún más atractivo para el espectador.

Finalizó la temporada más rocambolesca en cuanto a orden se refiere que recordemos a corto plazo. Europa y el resto del mundo volverán al calendario natural que siempre hemos conocido, pero lo hará con cambios en la normativa que ya fueron analizados desde el pasado mes de marzo. FIFA y la IFAB, de la mano con Infantino y Arsene Wenger para llevar este juego al siguiente nivel.

Si bien no se descartan más cambios de cara al futuro e incluso que estos afecten el tiempo de juego de este deporte, las principales modificaciones ya se aplican en el calendario de una temporada 2023/2024 donde esto es todo lo que tienes que saber para entender como el fútbol de otros tiempos irá pasando poco a poco a mejor vida. Atentos.

Cambios en todos los frentes

Lo primero a marcar pasa por entender como las invasiones de campo de un jugador desde el banquillo no anularán los goles presentes en el césped. El tanto de Lionel Messi ante Francia en Qatar, pionero en una medida donde solo si este ‘invasor’ tiene contacto con el balón podría invalidarse la acción.

También habrá potestad de intervención para los árbitros de reserva, quienes hasta aquí no podían juzgar acciones o dar data al VAR para el análisis de cualquier opción. En tercer lugar aparece el hecho de recuperar cada segundo de tiempo perdido en la celebración de los goles en el tiempo añadido de los partidos.

El siguiente punto pasa por entender como las advertencias y amonestaciones impuestas a los miembros del cuerpo técnico y a los jugadores no se tendrán en cuenta en las tandas de penaltis. Los once pasos serán independientes, donde ahora se prohibirá a los porteros distraer, gritar o intimidar a los lanzadores. La norma ‘anti’ Dibu Martínez ya es vigente.

¿Qué más? Desde el 1 de julio no habrá fuera de juego si el jugador no saca ventaja cuando recibe el balón de un oponente que juega voluntariamente en la acción. Las infracciones que no detengan una acción manifiesta de gol dejarán de recibir tarjeta roja, aunque eso sí, se mantienen las expulsiones por último hombre.

Por último pero no menos importante, se responsabilizará ahora únicamente al entrenador de un equipo en caso de que no se pueda identificar al culpable de una infracción/agresión desde el banquillo hacía el césped. Habrá más tarjetas para los DTs en caso de que el VAR no pueda sancionar a los miembros de su cuerpo técnico. El fútbol 2.0 ya es una realidad.