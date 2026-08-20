El empate entre River Plate y Santa Fe tuvo un tenso momento entre Rafael Santos Borré y su entrenador 'Chacho' Coudet.

River Plate no regresó a la victoria y empató sin goles contra Independiente Santa Fe, más allá de que el resultado es positivo para la vuelta, en el grande de Argentina no salieron contentos. En pleno partido, ‘Chacho’ Coudet explotó contra Rafael Santos Borré.

El partido ocurría con normalidad, empate sin goles y el DT argentino lanzaba constantes indicaciones y reclamos al colombiano. El delantero respondió y pidió que se calmara con los reproches dirigidos a él.

El DT argentino no se lo tomó de buena forma y se enojó aún más, con un video viral de Coudet diciéndole: “Cerrá el c…”. El entrenador le decía al colombiano que participe por dentro del juego.

Rafael Santos Borré fue uno de los nuevos jugadores para este semestre, sin embargo no ha podido marcar diferencias. El resultado final fue un 0-0 que define la llave en Argentina la próxima semana.

Desde su vuelta, Rafael Santos Borré ha jugado 7 partidos y solo ha marcado un gol, en su último pasó por el ‘Millonario’ jugó cinco temporadas anotando más de 50 goles.

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Rafael Santos Borré – River Plate.

En resumen