David Beckham dio el primer paso para traer otra figura al Inter Miami de Messi

Lionel Messi con el empate entre Inter Miami y Philadelphia Union. Lo hizo con un nuevo golazo que no pudo cortar la racha de cuatro partidos sin victorias para el equipo de Guillermo Hoyos y David Beckham. El propietario del equipo de la Florida empieza a mover ficha de cara a un final del mercado de fichajes donde todo apunta a que el vigente campeón de la MLS podría incorporar nuevos jugadores.

La noticia estalló al ver al New England Revolution entregarle un cupo internacional del año 2026 al Inter Miami. Una fórmula con la cual la MLS permite que otros equipos compren plazas para fichajes internacionales por parte de otras franquicias. La operación se cierra alrededor de 250.000 dólares. Gracias a esta fórmula Las Garzas podrán acudir nuevamente al mercado para intentar potenciar sobre todo posiciones defensivas.

Tanto Guillermo Hoyos como Beckham tendrán la posibilidad de activar dicha opción hasta el próximo 31 de diciembre. Solamente hablamos en esta ecuación para futbolistas de carácter internacional y que le puedan dar un salto de calidad a una plantilla que ha venido sufriendo el paso del tiempo en las últimas semanas. No nos olvidemos que el club de la Florida se juega varios títulos en los próximos meses.

David Beckham se aprovecha de la normativa de la MLS. Una que pretende promover la paridad entre todas las franquicias y un campeonato que pueda ser tan cambiante como llamativo para el aficionado promedio. Tras haberse adjudicado una de las plazas de New England Revolution habrá que ver quién es finalmente el nombre elegido para reforzar al club en la segunda parte de la temporada.

Inter Miami acumula cuatro partidos sin victorias: GETTY

Tras el empate de las últimas horas Inter Miami se encuentra como segundo clasificado de la Conferencia Este de la MLS. Sus 39 puntos en 20 jornadas los dejan solamente 7 unidades por debajo de un Nashville por el que vienen de ser derrotados 4 a 1 en las últimas fechas. Quedan todavía 14 partidos para intentar quedarse con la primera posición del campeonato que reúne a los equipos de las dos conferencias y por ende luchar por revalidar la Supporters’ Shield.

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Excompañero de Messi debutó en la MLS

Ha sido un verano marcado por la llegada de diferentes excompañeros de Lionel Andrés Messi a la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Al fichaje de Antoine Griezmann, ya con varios partidos encima por Orlando, se le sumó la incorporación de Alexis Sánchez por Montreal. El chileno tuvo su debut frente a Columbus en una victoria por 2 a 1 para los canadienses.

Otros nombres como Sergi Roberto también viven sus primeras etapas de la mano de Los Angeles Galaxy. Un verano cargado de fichajes desde el entorno del Barcelona por parte de una Major League Soccer donde el nombre de Robert Lewandowski también ha iluminado buena parte de los telediarios con sus goles para Chicago Fire. Todos serán grandes rivales de La Pulga para intentar conseguir su segundo título de la MLS a finales de 2026.

Datos claves

David Beckham adquirió un cupo internacional de MLS para el Inter Miami .

adquirió un cupo internacional de MLS para el . Inter Miami pagó 250.000 dólares a New England Revolution por el cupo.

pagó a New England Revolution por el cupo. El equipo de Lionel Messi suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria.