Miguel Ángel Borja cambiará de equipo nuevamente

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja dejará el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y firmaría por un grande del continente.

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja pondría fin a su etapa en la exótica liga de Émiratos Árabes Unidos y dejaría el Al Wasl para ir a un grande del continente.

Según cuenta Pipe Sierra, Miguel Ángel Borja está cerca de ser nuevo jugador del América de México. El ex River Plate volvería a una liga con mayor competitividad, pensando aún en un posible regreso a la Selección.

En el Al Wasl tenía cierta continuidad, con 16 partidos en el semestre y 8 goles anotados, en River Plate se fue en un año dónde apenas jugó 8 encuentros y anotó tres goles.

Más allá de que los presupuestos son menores a los clubes de Medio Oriente, en el América de México no dejará de ganar al menos 3 millones de dólares. El colombiano tiene el ok de Guillermo Almada.

En un momento en que no hay muchos delanteros en la Selección de Colombia, Miguel Ángel Borja podría volver tras dejar de ser convocado hace dos temporadas.

Los títulos de Miguel Borja en River Plate

Miguel Ángel Borja ganó tres títulos con River Plate, los tres en el 2023 dónde fue titular y anotó 14 goles. Su mejor año fue en el 2024 con 31 goles en 50 partidos jugados.

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Miguel Ángel Borja – River Plate.

En resumen