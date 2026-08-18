Enner Valencia debutó en Boca Juniors, pero los hinchas no aguantaron y le ponen un cruel apodo

Enner Valencia al fin debutó con la camiseta de Boca Juniors y lo hizo en la Copa Sudamericana.

Este martes 18 de agosto de 2026 se dio el gran debut de Enner Valencia con la camiseta de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano ingresó de cambio al minuto 57′ cuando el partido ya estaba liquidado a favor de Boca que lo estaba ganando 3 a 0.

El delantero ecuatoriano volvió a jugar al fútbol 1 mes y 18 días después de su último partido. El último encuentro que el jugador ecuatoriano había disputado fue en la Copa del Mundo cuando se enfrentó a la Selección de México vistiendo los colores de ‘La Tri’ y eso se notó en sus primeros minutos como jugador de Boca.

Los hinchas de Boca Juniors reaccionaron en redes sociales contra las corridas del goleador ecuatoriano. El futbolista tricolor todavía se mostró muy lento y por eso los hinchas le pusieron un cruel apodo: “Enner Valencia es una babosa.” “Enner Valencia se arrastra.”

Otros fueron más duros contra el físico del jugador: “Debut de Enner Valencia, hace un 1v1 con una babosa y gana la babosa.” El futbolista tricolor apenas esta recuperando el ritmo que venía teniendo y tras casi 2 meses de para es normal que le cueste un poco.

ATENTO ECUADOR: ¡ENNER VALENCIA INGRESA EN EL ST VS. RECOLETA Y REALIZA SU DEBUT ABSOLUTO EN BOCA!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6Lnjhcwvp3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Por otro lado, Enner Valencia también comenzó el cuarto gol de Boca. El jugador ecuatoriano bajó a defender el área en un tiro de esquina y la despejó. En esa pelota estaba la contra de los ‘Xeneizes’ que posteriormente anotaron el cuarto gol.

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¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors con Enner Valencia?

El próximo partido de Boca Juniors será el siguiente domingo, 23 de agosto de 2026, cuando se enfrente a Racing. En ese partido, el delantero ecuatoriano podría volver a sumar minutos, aunque se espera que nuevamente inicie el partido como suplente.

Los comentarios de los hinchas de Boca a Enner Valencia

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas a Enner Valencia en X:

Los comentarios de los hinchas contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

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Los comentarios de los hinchas contra Enner Valencia. (Captura de pantalla)

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En síntesis: