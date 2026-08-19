La primera decisión de Boca Juniors con Enner Valencia, tras su gris debut en la Copa Sudamericana

Enner Valencia sumó sus primeros minutos como jugador de Boca Juniors y aunque las sensaciones se quedaron lejos de ser las ideales, el delantero tricolor ya va regresando al ritmo ideal. Estuvo más de 1 mes sin poder jugar después del Mundial.

La nueva decisión de Boca Juniors con Enner Valencia

El siguiente partido de Boca Juniors será en el torneo argentino, cuando le toque visitar a Racing. Tras su pálido debut y mostrándose aún falta de físico, se espera que Enner Valencia sea suplente en este encuentro. El jugador ecuatoriano todavía necesita volver al mejor estado físico.

El partido con Racing se ve ya como un encuentro muy complicado e intenso para el jugador ecuatoriano. ‘Superman’ ya se notó algo “pesado y lento” ante Recoleta y por ende no sería lo más viable que comience ese encuentro como titular, sino más bien espere una oportunidad en el banco.

¿QUÉ PASÓ, ENNER? Valencia tuvo una chance inmejorable para marcar en su debut en Boca ante Recoleta y no pudo acomodarse para definir bien.



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Los siguientes partidos y semanas de entrenamiento podrían ser cruciales para que Enner Valencia finalmente le dé la vuelta a este momento y se empiece a ganar un lugar como titular en Boca. Al ecuatoriano justamente lo ficharon para ser titular.

Enner Valencia no hizo un solo gol en el Mundial

El momento goleador de Enner Valencia está muy lejos de ser de lo mejor; el ecuatoriano viene de una Copa del Mundo absolutamente pésima, donde no pudo anotar 1 solo gol. Además, en esa jornada también falló jugadas muy claras para el gol.

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En síntesis: