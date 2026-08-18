La primera reacción de Luis Díaz luego de que Musiala revelara la enfermedad que sufre tras los 2 desmayos

Conoce cuál fue la reacción de Luis Díaz a la enfermedad revelada por Jamal Musiala tras sufrir dos desmayos seguidos en el Bayern Múnich.

Las alarmas se volvieron a encender en el Bayern Múnich por el mismo jugador… A pesar de que Jamal Musiala se había desmayado en pleno partido amistoso del Bayern Múnich el 15 de agosto volvió a jugar el 18 del mismo mes y de nuevo se desplomó. El jugador alemán ya rompió el silencio tras lo sucedido y Luis Díaz no dudó en reaccionar.

“Lo primero es lo primero: ¡me encuentro bien! ¡Estoy especialmente agradecido por vuestros mensajes y vuestro apoyo! Entiendo que muchos de vosotros estéis preocupados. Me gustaría disipar esas preocupaciones hoy mismo y explicar la situación: Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales —pero altamente tratables— causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim”, empezó confesando Musiala.

Al ver que Jamal Musiala confesó tener un tipo de epilepsia luego de desmayarse al minuto 20 del segundo tiempo tras jugar cuatro minutos en la victoria del Bayern Múnich contra el Heidenheim, las muestras de solidaridad se hicieron presentes. ¡Luis Díaz no se quedó atrás!

Así reaccionó Luis Díaz a la enfermad que confesó Jamal Musiala

Jamal Musiala y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

La publicación de Musiala en Instagram no solo tuvo como reacción un ‘Me Gusta’ de parte de Luis Díaz, el extremo colombiano no necesitó publicar una sola palabra para demostrarle el apoyo a su compañero, y con una primera reacción de un emoji de corazón rojo se hizo presente. En 47 minutos, tuvo más de 7.000 ‘Me Gusta’.

Reacción de Luis Díaz a la confesión de Musiala. (Foto: Instagram / @jamalmusiala10)

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La decisión que tomó Jamal Musiala tras su segundo desmayo en Bayern Múnich

“Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente para esto y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esta situación. Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener contacto regular con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; contando con la autorización médica de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: llevar una vida normal y seguir persiguiendo mi pasión por el fútbol. He asumido plena responsabilidad por esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por buen camino. Lo que más me ayuda en este proceso es seguir luchando por victorias y títulos junto a mi equipo y con vuestro increíble apoyo”, escribió Jamal Musiala en Instagram para confirmar que su decisión, por ahora, es seguir jugando.

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