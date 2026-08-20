Jandry Gómez era uno de los talentos más importantes de Barcelona SC cuando emergió en la temporada 2025. En ese momento, el joven volante destacó en ataque como una variante, sin embargo, ahora cuando le dieron la titularidad todo cambió.
En la temporada 2026 fue titular en muchos partidos en Barcelona SC y eso causó el enojo de los hinchas, porque su nivel nunca fue el mejor. Por lo cual, se informó que Jandry se iría a otro equipo. No obstante, el futbolista ahora es noticia porque apareció entrenando en este equipo de LigaPro.
El club donde apareció Jandry Gómez
Finalmente, Jandry Gómez sigue entrenando en Barcelona SC. Hay una oferta concreta para que el delantero se marche a jugar en Ucrania. Hace poco desde el club comentaron que el jugador iba a estar “separado” como prevención hasta que el movimiento se concrete.
Los hinchas de Barcelona SC aún se enojan con Jandry Gómez. (Foto: Captura de pantalla)
La sorpresa de la hinchada en redes sociales de ver a Jandry Gómez aún en Barcelona SC es porque la salida del jugador fue informada hace varios meses y todavía no se puede concretar su fichaje. Su último partido con los amarillos y en el fútbol fue el 1 de junio.
Los números de Jandry Gómez con Barcelona SC en esta temporada
En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Jandry Gómez jugó un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia, siendo números muy bajos para un jugador que en club veían como la “gran joya” a vender.
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En síntesis:
- Jandry Gómez entrena con Barcelona SC mientras se concreta su posible traspaso a Ucrania.
- 1 de junio disputó su último partido con Barcelona SC el juvenil Jandry Gómez.
- Dos goles y una asistencia registra Jandry Gómez en 14 partidos disputados esta temporada.