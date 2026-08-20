Aseguran que desde Ecuador quieren nacionalizar a un jugador colombiano

Medios locales aseguran que la Selección de Ecuador hizo averiguaciones para la nacionalización de un jugador de Colombia.

De cara a las siguientes Eliminatorias al Mundial 2030, la Selección de Colombia podría enfrentar a uno de los suyos en la Selección de Ecuador, o al menos eso se rumora desde la prensa local. La ‘Tri’ buscaría naturalizar a un jugador colombiano.

Aldair Quintana, arquero colombiano de Independiente del Valle, estaría en planes de naturalización, según medios locales habrían hecho las averiguaciones para conocer la viabilidad de la misma.

El arquero ha sido ya convocado a la Selección de Colombia en partidos de Eliminatorias y Copa América 2021, sin embargo aún no ha tenido su debut oficial con la ‘Tri’. La información por ahora es solo un rumor, desde Ecuador no han hablado al respecto.

El hecho de no haber tenido minutos con Colombia abre una puerta para que Ecuador pueda soñar con tener al portero en su selección, mismo caso que tuvieron con Omar Carabalí de Chile y que habría tenido el ok de FIFA.

Aldair Quintana es una de las figuras del campeonato ecuatoriano y la selección rival está buscando un recambio a Hernán Galíndez, portero argentino que está cerca del retiro.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en la fecha FIFA de septiembre de 2026. Su primer partido amistoso confirmado tras su participación en el Mundial será contra México el sábado 26 de septiembre, las otras alternativas son Perú y Paraguay.

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¿De dónde sacarían que Ecuador quiere nacionalizar a Aldair? 😂 pic.twitter.com/g390TVVoOX — FútbolPasionWeb (@FutbolPasionWeb) August 20, 2026

Aldair Quintana – Selección de Colombia

En resumen

Un futbolista de origen colombiano evalúa tramitar la ciudadanía ecuatoriana en esta temporada 2026.

en esta temporada 2026. El jugador, con antecedentes en Eliminatorias frente a la Selección de Ecuador, podría quedar habilitado para dejar de ocupar cupo de extranjero en el torneo local.

Su eventual cambio de nacionalidad genera sorpresa y expectativa mediática tanto en la Liga BetPlay como en el entorno de la LigaPro.