“Moriré…”: La contundente respuesta de Michel Deller a comprar Barcelona SC

El jefe máximo de Independiente del Valle reveló si comprarán o no a Barcelona SC.

En las últimas horas empezó a sonar muy fuerte la posibilidad de que Barcelona SC sea “adquirido” por Independiente del Valle, puesto que, el club amarillo estaría trabajando en la posibilidad de ser una Sociedad Anónima Deportiva. Pusieron a Deller de IDV como un comprador y ahora el directivo habló.

El máximo representante de Independiente del Valle y el que transformó el fútbol ecuatoriano para siempre con su trabajo en IDV, Michel Deller, reveló que no compraría a BSC. El directivo no ve viable adquirir ningún equipo del país donde está IDV.

“Para mí Independiente del Valle es mucho más que un club, es una causa, es trabajar por mucho más que fútbol. Es un compromiso de vida. Ante todos los rumores, aviso que no hay ningún interés (en comprar Barcelona SC), yo moriré, en mi ataúd, con la camiseta del IDV. Ese será el club de mi familia y de mis hijos”, sentenció Deller.

Por lo cual, con esto queda totalmente descartada la posibilidad de que Grupo Independiente del Valle también adquiera un club en Ecuador como Barcelona SC. El equipo amarillo no está a la venta tampoco, pero se analiza fuertemente cambiar el modelo de gestión.

🚨🟡❌ “No hay NINGÚN INTERÉS, moriré puesto la camiseta de Independiente del Valle”.



Michel Deller DESCARTA cualquier interés en Barcelona SC.



📹 Hincha Amarillo pic.twitter.com/vZHBZNrbUs — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) August 20, 2026

El proyecto Independiente del Valle es uno de los modelos más importantes de Ecuador y de Sudamérica. El club emergió con una idea que revolucionó la forma de trabajar inferiores en el país, al punto de ser a base de todas las categorías en la Selección de Ecuador y uno de los clubes más ganadores de Ecuador en la última década.

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Los equipos que ha comprado Independiente del Valle

En los últimos años, Independiente del Valle viene expandiendo su modelo en diferentes lugares del mundo, el equipo ‘Rayado’ compró a equipos en países como Colombia, Panamá, España y tiene también participaciones en Brasil.

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