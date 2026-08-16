James Rodríguez esperó y ya le llegó nueva oferta de Europa

James Rodríguez rechazó ofertas de Colombia y Sudamérica a la espera de una oferta de Europa y ya habría llegado.

La búsqueda de nuevo club para James Rodríguez se ha alargado un poco más de lo esperado, pero no por falta de ofertas. El volante colombiano rechazó clubes de Colombia y otras ligas de Sudamérica por Europa.

Desde Turquía el medio AS Marca Tr apunta que el Corum FK de la primera división de ese país le hizo una oferta al volante colombiano. El jugador de 35 años está a solo dos semanas de que cierre el mercado europeo.

El mismo medio asegura que James Rodríguez también tiene una oferta del SS Lazio y que ahora el jugador deberá decidir dónde seguir su carrera. La prioridad de James Rodríguez es seguir en Europa.

El Corum FK se encuentra en la tercera casilla de la primera división de Galatasaray y en tema presupuesto podrían igualar los 5 millones de euros al año que espera el colombiano.

Desde que se acabó el Mundial, James Rodríguez ha sido vinculado con el América de México, DIM de Colombia, Lazio de Italia, Estrella Roja de Belgrado entre otros.

Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, James Rodríguez jugó un total de 5 partidos con la Selección Colombia sumando más de 150 minutos en cancha. Sin embargo, en todo ese tiempo el volante/delantero no pudo marcar un solo gol o dar una asistencia que ayude a su equipo.

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En resumen