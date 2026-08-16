Ponen a Lucas González en planes de un gigante de América ¿se va de Atlético Nacional?

Lucas González recién llegó a Atlético Nacional y ya lo ponían como candidato a DT de uno de los gigantes de América.

Las alarmas se encendieron en los hinchas de Atlético Nacional luego de que su entrenador Lucas González sonara como una de las alternativas para uno de los gigantes de Amércia. El DT recién lleva pocos meses en el cargo de los ‘Verdolagas’.

Para calma de los hinchas, Independiente de Avellaneda anunció ya a Jadson Viera como su nuevo entrenador. Gustavo Quinteros se fue hace pocos días y los rumores de González acabaron a las pocas horas.

El ‘Rojo’ tenía varios nombres en carpeta como Omar De Felippe, Rubén Darío Insúa, Lucas González entre otros, pero se movieron rápido y cerraron al brasileño uruguayo.

González tiene contrato vigente con Atlético Nacional hasta el siguiente año, por lo que cualquier club que quiera al DT deberá pagar una cláusula de salida, reportaron también que González no tenía intención de dejar el equipo.

Atlético Nacional lleva 1 victoria y 1 derrota en Liga, antes de la paralización por el terremoto, y en Copa Colombia eliminó a Tigres con dos victorias para avanzar a la siguiente ronda

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

Publicidad

Lucas González – Atlético Nacional

En resumen