¡Escándalo! Revelan que el representante de un jugador de Liga de Quito exige su titularidad

Gustavo Álvarez lo ignoró y ahora revelan que su representante estaría exigiendo su titularidad.

En Liga de Quito se viven horas de mucha concentración apuntando a la vuelva de los 8vos de final de la Copa Libertadores, cuando el club se enfrente a Mirassol. Sin embargo, ahora mismo sale un escándalo a la interna de la plantilla por un jugador que viene exigiendo su titularidad.

El caso de Gian Franco Allala empieza a tomar fuerza a la interna de Liga de Quito. El central fue totalmente “borrado” por Gustavo Álvarez. El entrenador no cuenta con él y se lo ha dejado claro desde su llegada. Por lo cual, ahora revelan presiones.

Según la información de Reinaldo Romero, el representante de Allala viene metiendo presión pública en los medios de comunicación para ser titular. La intención es que el experimentado central recupere la titularidad que perdió hace un par de semanas.

Por otro lado, también se viene especulando con el futuro de Allala, puesto que, se avisó que el jugador quiere dejar la plantilla en este mismo semestre si la situación no cambia y de momento aparecieron opciones para continuar su carrera en el fútbol de Corea del Sur.

Allala comenzó el año como titular en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Se espera que Liga de Quito resuelva rápido esta situación, puesto que, Allala aún tiene contrato con el club, pero tener a un jugador disgustado nunca es bueno y podría afectar a la interna. De ahí que, en este momento sean horas claves para definir el futuro del jugador.

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Los números de Gian Franco Allala en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Liga de Quito, Gian Franco Allala ha jugado un total de 25 partidos entre las dos competencias con LDU. Lleva en cancha poco más de 1.900 minutos y el jugador tiene un contrato firmado hasta mediados de 2027.

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