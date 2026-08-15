Richard Ríos tendría nuevo equipo, después de que se revelara que Benfica está dispuesto a venderlo.

Richard Ríos no la pasa bien en el Benfica, puesto que, el jugador colombiano tiene un contrato largo, pero hace poco se reveló que el club estaría dispuesto a venderlo para traer nuevos fichajes. En ese contexto, ya aparecieron nuevos interesados.

Desde Inglaterra viene sonando fuerte la posibilidad de que Richard Ríos se mude a jugar a la Premier League, donde en este momento ya tiene 3 clubes interesados. El jugador no pudo hacer un buen Mundial y eso también afecta en su mercado.

Según la información de Football Insider, Newcastle está muy interesado en el fichaje del jugador colombiano. La razón de esta contratación es que recientemente el club vendió a Bruno Guimaraes y necesita un fichaje de calidad para que sea titular.

No obstante, hay más equipos de la Premier League que vienen monitoreando a Ríos y la posibilidad de que se dé un fichaje suena con fuerza. Uno de ellos es el Manchester United, club con el que el colombiano ya estuvo “coqueteando” previo al Mundial.

Ríos no pudo hacer el Mundial esperado. (Foto: GettyImages)

El otro club que está siguiendo el fichaje de Richard Ríos es Fulham. El equipo de Londres quiere volver a repetir una buena temporada en la Premier y estar en el top 10, por lo cual quieren reforzar la mitad de la cancha. Pero sería el tercero con chances de quedarse con Ríos.

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Los números de Richard Ríos en Benfica

Richard Ríos en su primera temporada en Benfica jugó un total de 45 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio un total de 6 asistencias en poco más de 3.500 minutos en cancha.

Los otros equipos que suenan para el futuro de Richard Ríos

No solo los 3 de la Premier League vienen siguiendo a Richard Ríos, el jugador colombiano también suena para clubes como Atlético de Madrid y AC Milan, sin embargo, estos dos grandes no aparecen como favoritos en la escala para ficharlo.

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En síntesis:

Benfica evalúa vender a Richard Ríos para contratar nuevos refuerzos en la temporada.

evalúa vender a para contratar nuevos refuerzos en la temporada. Newcastle, Manchester United y Fulham pretenden fichar al colombiano Richard Ríos .

pretenden fichar al colombiano . 8 goles y 6 asistencias registró Richard Ríos en 45 partidos con Benfica.