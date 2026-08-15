Atlante comunicó la dura situación que está viviendo David Ospina y su contrato ahora está en "pausa".

David Ospina vive horas de mucha incertidumbre en su carrera y hasta el mismo retiro aparece en el horizonte para el histórico arquero colombiano. El club Atlante de México hizo oficial en redes sociales su “salida”, puesto que, el jugador sigue sin recuperarse de su lesión.

En sus cuentas oficiales, el Atlante publicó un comunicado avisando de que el acuerdo con David Ospina está en “pausa”, todo por una lesión crónica del portero en su codo: “El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el Portero David Ospina, se ha determinado poner pausa a su vínculo con la institución Azulgrana, a espera de la evolución de la lesión que presenta en el codo.”

David Ospina aparece contratado en este este equipo

La palabra “pausa” es clave en la actualidad de David Ospina, puesto que, el arquero aún pertenecería al Atlante y el club lo confirma con estas palabras sobre su futuro:

“La decisión final sobre su continuidad será tomada por ambas partes conforme a su diagnóstico en las próximas semanas“, por lo cual, Ospina aún pertenece al equipo mexicano y si se recupera de su lesión y su voluntad es seguir jugando lo más probable es que siga en el club.

El comunicado de Atlante sobre David Ospina. (Foto: @Atlante)

Las siguientes semanas serán claves para determinar el futuro de David Ospina y si el portero incluso se retira del fútbol profesional. Cuando terminó su etapa en Atlético Nacional se especulaba justamente que el portero colombiano podría terminar su carrera, pero no fue así.

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El contrato de Ospina con Atlante

El contrato de David Ospina con Atlante no es muy largo, puesto que, el histórico portero apenas firmó un acuerdo de 6 meses hasta finalizar el 2026. Por lo cual, si no llega a recuperarse bien en estos meses, pero quiere seguir jugando en 2027 podría encontrar un nuevo equipo.

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En síntesis: