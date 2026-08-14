A pesar de la eliminación en Leagues Cup, Messi todavía puede ganar tres títulos con Inter Miami en 2026

Por primera vez en su carrera, Lionel Andrés Messi quedó eliminado de un torneo en la primera fase de este. No le pasó en Barcelona ni en PSG, así como tampoco en la Selección Argentina. En una semana difícil a nivel personal como profesional, el rosarino ya pone la mirada en tres trofeos que puede darle a Las Garzas en los próximos meses. Caer con León en la Leagues Cup ya queda atrás.

Todo arranca el día 16 de septiembre. Es la fecha donde Inter Miami se mide con Cruz Azul por la Campeones Cup. El trofeo que reúne a los campeones de la MLS y la Liga MX tendrá como oponente de Messi justamente al primer rival que tuvo desde que firmó con el equipo de David Beckham. Una final a 90 minutos y donde podría levantar el segundo trofeo internacional de la franquicia.

Pero hay mucho más. A Messi y Miami les quedan 16 partidos de la fase regular de la MLS. En caso de hacer más puntos que cualquiera otra entidad durante la primera gran parte del certamen, revalidarán el título de la Supporters’ Shield. Lo ganaron el año pasado siendo punteros de la Conferencia tanto Este como Oeste en la final de la primera fase de la copa.

Tras este desafío llegará el turno de los playoffs. Ahí Inter Miami y Messi se medirán en rondas de matamata con los mejores equipos de una MLS llena de figuras tras el mercado de fichajes. Inicios de diciembre, el momento de la definición y donde se intentará repetir lo visto ante Vancouver Whitecaps 12 meses atrás. Tres torneos en juego quedan.

Cruz Aazul, primer rival de Messi de cara a la lucha por títulos en lo que queda del 2026: GETTY

Esto es todo lo que le queda a un Messi que en el medio, intentará seguirse acercando a la marca de los 1000 goles oficiales. Si bien Cristiano Ronaldo le lleva ventaja en este sentido, La Pulga cuenta con la edad a su favor de cara a los próximos años. Inter Miami y Lionel pasan página tras la dolorosa derrota frente a León en el retorno de La Pulga tras el fallecimiento de su padre.

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DT de León elogió a Messi

Javier Gandolfi, entrenador del cuadro de la Liga MX, fue el gran vencedor de una jornada donde la figura de Messi recibió miradas como nunca. Lejos de marcar que fue un partido más, el argentino no dudó en elogiar a su compatriota por el amor por su profesión en momentos tan duros como los que vive en la última semana. Admiración total.

“Para que entiendan lo que es Leo Messi, hoy queda demostrado. Es un animal de la competencia. Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Es un ser humano totalmente distinto a todos”, palabras de Gandolfi en la rueda de prensa posterior al triunfo por 2-3 de los mexicanos en La Florida.

Datos claves

Lionel Messi puede ganar tres títulos con Inter Miami en 2026.

puede ganar con Inter Miami en 2026. Inter Miami jugará contra Cruz Azul el 16 de septiembre por Campeones Cup.

jugará contra el por Campeones Cup. León venció 2-3 a Inter Miami, eliminándolo de la Leagues Cup.