Lo quiere el FC Barcelona y esta fue la primera decisión del Sporting de Lisboa con Luis Suárez

El delantero colombiano se metió en planes del club español y ahora se tomó esta decisión en Portugal, y le pusieron un contundente precio.

Luis Suárez sigue siendo uno de los elementos más atractivos del mercado de fichajes, pese a sumar malos números en el Mundial 2026. El delantero colombiano hizo una gran temporada en Portugal y eso le vale para que ahora el FC Barcelona lo vea.

El FC Barcelona está buscando un nuevo delantero tras la salida de Ferrán Torres, y es por eso que el delantero colombiano ahora entra en planes del club. El jugador ya sonó para irse a Turquía, pero esa posibilidad quedó descartada para su futuro.

El Sporting Lisboa le pone precio a Luis Suárez

El Sporting Lisboa finalmente decidió ponerle un precio a Luis Suárez para una posible transferencia. El club no ve fácil su salida, puesto que, ya comunicó que se remitirán a su clausula de rescisión, la cual es actualmente de 80 millones. Ese sería el valor para venderlo.

Luis Suárez no tuvo un gran Mundial. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la voluntad de Luis Suárez de ir al FC Barcelona estaría, puesto que, el delantero se encontraría ante el reto más importante de su carrera y vivir un sueño histórico para él y también para el fútbol colombiano con un delantero tricolor en el equipo culé.

Los números de Luis Suárez en la anterior temporada

Luis Suárez en la última temporada jugando en Portugal alcanzó a jugar un total de 53 partidos entre todas las competencias. Marcó 38 goles y dio 9 asistencias, en poco más de 4.000 minutos.

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