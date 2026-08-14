Gustavo Alfaro no se retira y decidió su próximo equipo

Gustavo Alfaro fue uno de los entrenadores que terminó reforzado luego del Mundial 2026, el DT argentino llevó a 8vos de final a la Selección de Paraguay y su futuro tenía a muchos pendientes. Finalmente el entrenador argentino decidió no retirarse.
Según VS Sports, Gustavo Alfaro viajará a final de mes a Paraguay para cerrar su renovación por cuatro años más. El DT argentino terminó contrato y por temas familiares pensaba en el retiro o al menos en el año sabático.
Finalmente él y su familia decidieron la continuidad del seleccionador y la Albirroja lo tendrá por cuatro años más pensando en las Eliminatorias a la siguiente Copa del Mundo.
El DT argentino recibirá un salario mayor a los 2.8 millones que cobraba en el contrato anterior, es decir seguramente pasará los 3 millones de dólares al año en salario.
Antes de su renovación, lo pusieron en planes de la Selección de Ecuador y Colombia, más como un nombre entre una ola de carpetas, finalmente seguirá en Paraguay.
La experiencia de Gustavo Alfaro en Selecciones
Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.
Gustavo Alfaro – Paraguay
En resumen
- Gustavo Alfaro descartó los rumores de retiro y confirmó su continuidad en la dirección técnica al definir su próximo equipo para esta temporada 2026.
- El experimentado estratega argentino alcanzó un acuerdo para asumir la conducción de un nuevo proyecto deportivo tras evaluar diversas propuestas.
- Su decisión ratifica su vigencia competitiva en el alto rendimiento y genera expectativa sobre el impacto táctico que aportará a su nuevo destino.