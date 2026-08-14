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Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro no se retira y decidió su próximo equipo

Gustavo Alfaro hizo un histórico Mundial con la Selección de Paraguay, luego analizó en retirarse pero confirman dónde seguirá entrenando.

Gustavo Alfaro no se retira y decidió su próximo equipo
Gustavo Alfaro no se retira y decidió su próximo equipo

Gustavo Alfaro fue uno de los entrenadores que terminó reforzado luego del Mundial 2026, el DT argentino llevó a 8vos de final a la Selección de Paraguay y su futuro tenía a muchos pendientes. Finalmente el entrenador argentino decidió no retirarse.

Según VS Sports, Gustavo Alfaro viajará a final de mes a Paraguay para cerrar su renovación por cuatro años más. El DT argentino terminó contrato y por temas familiares pensaba en el retiro o al menos en el año sabático.

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Finalmente él y su familia decidieron la continuidad del seleccionador y la Albirroja lo tendrá por cuatro años más pensando en las Eliminatorias a la siguiente Copa del Mundo.

El DT argentino recibirá un salario mayor a los 2.8 millones que cobraba en el contrato anterior, es decir seguramente pasará los 3 millones de dólares al año en salario.

Antes de su renovación, lo pusieron en planes de la Selección de Ecuador y Colombia, más como un nombre entre una ola de carpetas, finalmente seguirá en Paraguay.

La experiencia de Gustavo Alfaro en Selecciones

Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.

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Gustavo Alfaro – Paraguay

Gustavo Alfaro – Paraguay

En resumen

  • Gustavo Alfaro descartó los rumores de retiro y confirmó su continuidad en la dirección técnica al definir su próximo equipo para esta temporada 2026.
  • El experimentado estratega argentino alcanzó un acuerdo para asumir la conducción de un nuevo proyecto deportivo tras evaluar diversas propuestas.
  • Su decisión ratifica su vigencia competitiva en el alto rendimiento y genera expectativa sobre el impacto táctico que aportará a su nuevo destino.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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