Gustavo Alfaro no se retira y decidió su próximo equipo

Gustavo Alfaro hizo un histórico Mundial con la Selección de Paraguay, luego analizó en retirarse pero confirman dónde seguirá entrenando.

Gustavo Alfaro fue uno de los entrenadores que terminó reforzado luego del Mundial 2026, el DT argentino llevó a 8vos de final a la Selección de Paraguay y su futuro tenía a muchos pendientes. Finalmente el entrenador argentino decidió no retirarse.

Según VS Sports, Gustavo Alfaro viajará a final de mes a Paraguay para cerrar su renovación por cuatro años más. El DT argentino terminó contrato y por temas familiares pensaba en el retiro o al menos en el año sabático.

Finalmente él y su familia decidieron la continuidad del seleccionador y la Albirroja lo tendrá por cuatro años más pensando en las Eliminatorias a la siguiente Copa del Mundo.

El DT argentino recibirá un salario mayor a los 2.8 millones que cobraba en el contrato anterior, es decir seguramente pasará los 3 millones de dólares al año en salario.

Antes de su renovación, lo pusieron en planes de la Selección de Ecuador y Colombia, más como un nombre entre una ola de carpetas, finalmente seguirá en Paraguay.

La experiencia de Gustavo Alfaro en Selecciones

Gustavo Alfaro ha dirigido a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay en los últimos años, yendo al Mundial dos veces con los representantes de CONMEBOL.

Publicidad

Gustavo Alfaro – Paraguay

En resumen