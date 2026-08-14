Más barato que Julián Alvarez: el precio que le costaría Luis Suárez al Barcelona

Tras un Mundial difícil de digerir y una temporada de peso en Sporting Lisboa, Luis Suárez gusta en Barcelona. Todo si se cae Julián Alvarez.

Muchas novedades alrededor de la trama Julián Alvarez. Por Europa se reporta que el conjunto culé se ha puesto la próxima semana como fecha límite para fichar al argentino. En caso de que las charlas con Atlético de Madrid no sigan adelante, gusta y mucho el perfil de Luis Javier Suárez. No será sencillo sacarlo del Sporting de Lisboa. La operación, eso sí, sería más barata.

“El Barcelona contempla al delantero del Sporting Luis Suárez como una de las opciones, en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Alvarez. No es una operación sencilla, dado que es un jugador clave para el Sporting”, empezaba en su información el periodista italiano Fabrizio Romano. El cafetero, no olvidemos, viene de marcar casi 40 goles en su primer año por Portugal.

La trama no sería sencilla con Sporting. Suárez lleva apenas 12 meses en una entidad donde tuvo la difícil tarea de reemplazar a Viktor Gyökeres. Su contrato, firmado hasta el año 2030, incluye una cláusula de rescisión que el argentino Julián Alvarez no tiene. El cafetero puede dejar a Los Leones de Lisboa por solo 80 millones de euros. Puede ser hasta la mitad de lo que reclamen en el Metropolitano por La Araña.

Para Fabrizio Romano todo puede darse única y exclusivamente si lo de Julián Alvarez se convierte en un imposible. La próxima semana parece ser el límite en una operación condicionada por la salida de Ferran Torres: “El delantero figura en la lista de candidatos del Barça. El Barça solo valorará a Suárez —y otras alternativas— a partir de la próxima semana, si la operación por Julián sigue sin cerrarse”.

Luis Suárez viene de un gran año en Sporting Lisboa: GETTY

Luis Suárez se cuela en la lista del Barcelona tras un año de gran rendimiento en Lisboa. Marcó 38 goles en 53 partidos. Si bien no pudo pasar ese rendimiento rumbo a la Copa del Mundo, su perfil gusta en un Barcelona que ante las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres necesita efectivos en ataque. Incluso si solo llega el colombiano, podría faltar un 9 más en la ecuación.

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No es la primera vez que Luis Suárez gusta al Barcelona

En 2021 el propio colombiano reconoció contactos con el equipo catalán. Jugaba por entonces en Granada y tenía 23 años en el momento donde hubo charlas con su entorno. Los culés, en aquel momento, no tenían ni la salud financiera ni deportiva de estas fechas. Reconoce Suárez en charla con Sport que nada pasó de un simple intercambio.

“Sí, se pusieron en contacto, preguntaron, pero no llegó más allá, típica cosa de preguntar por un jugador y ya está. Jugar en un equipo como el FC Barcelona… claro que me hubiera gustado”, declaraciones de un Luis Javier Suárez que 5 veranos después y con solo 28 años en sus piernas, vuelve a sonar como posible objetivo de los blaugranas.

Datos claves

Barcelona considera a Luis Suárez como alternativa si no ficha a Julián Álvarez.

considera a como alternativa si no ficha a Julián Álvarez. Luis Suárez anotó 38 goles en 53 partidos durante su primera temporada en Sporting.

anotó en 53 partidos durante su primera temporada en Sporting. La cláusula de rescisión del delantero Luis Suárez es de 80 millones de euros.