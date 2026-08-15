¿Se suspende la Copa Ecuador? Lo que podría hacer Barcelona SC para no ser eliminado

La FEF confirmó que Liga de Portoviejo tuvo razón en el caso contra Barcelona SC y elimino al equipo amarillo en el “escritorio”. Por lo cual, ahora el club amarillo tendría varias opciones para seguir en la “pelea” y revelan que debería hacer para no ser eliminado.

Hay varias opciones para que Barcelona SC pueda seguir peleando no ser “eliminado”, pero ninguna de estas le asegura al club amarillo seguir en el torneo. Solo sería intentos legales que lo podrían ayudar, pero no hay nada seguro para el club.

De acuerdo a la información de Schuberth Suing a Barcelona SC le quedarían dos caminos para seguir peleando en la Copa Ecuador, y son alternativas que también se manejan a la interna del club. La una es impugnar el castigo en la FEF y la otra es escalar a niveles superiores e ir al TAS.

Barcelona SC reclamó que Liga de Portoviejo alineó mal a Dalo Bucaram en el partido de Copa Ecuador, pero no le dieron la razón. Por lo cual, ahora el club podría “apegarse” a este caso y pedir en el TAS alguna resolución pero no hay nada seguro.

Los amarillos con esto también concretaron una temporada para el olvido, se quedaron eliminados de Copa Libertadores, en LigaPro están lejos de IDV y ahora también pierden toda chance en la Copa Ecuador. Por lo cual, es una campaña sin campeonatos.

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¿Barcelona SC irá al TAS por la eliminación en Copa Ecuador?

Barcelona SC todavía no ha comunicado nada respecto a esta eliminación en la Copa Ecuador, no hay una postura del club en cuentas oficiales. No se ha revelado si aceptan o no la sanción que le impuso la FEF en la Copa Ecuador.

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