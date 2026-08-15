Falcao habló de su futuro y sorprendió a todos con esta decisión: ¿se retira?

Radamel Falcao sorprende a todos con la decisión para su futuro, tras mudarse a vivir en Panamá.

En una nueva decisión para su carrera, Radamel Falcao sorprendió a todos los aficionados y habló de su futuro. El delantero colombiano se marchó del país para vivir en Panamá, pero ahora se especulaba con que juegue en un nuevo equipo. El ‘Tigre’ fue puntual.

En una entrevista con ESPN, Falcao reconoce que llevaba ya varios meses analizando la posibilidad de irse a vivir en Panamá: “Es una decisión de vida, una decisión familiar de venir, residir acá en Panamá. Llevamos poco tiempo realmente, pero ya organizando desde hace varios meses y acostumbrándonos. La verdad muy agradecido con el cariño recibido acá en este país y aprovechando también para ver un poco de fútbol”, avisó el goleador.

Por otro lado, en medio de las especulaciones de tener un nuevo club, Falcao fue contundente. “Estamos en una decisión familiar de venir acá, instalarnos en Panamá y en lo futbolístico tampoco he pensado mucho realmente”, dejando en claro que el fútbol pasó a un segundo plano ya.

Por lo cual, el futuro del goleador de la Selección Colombia podría estar muy afuera ya de las canchas. Se abre la posibilidad de seguir siendo comentarista y también la de dedicarse a otras labores dentro de los equipos, aunque no la de ser DT.

El último equipo de Falcao fue Millonarios. (Foto: GettyImages)

¿Falcao quiere ser entrenador?

Sobre la posibilidad de comenzar a entrenar, el ‘Tigre’ también fue muy contundente: “Yo no me he preparado para ser entrenador, realmente estoy preparándome más con un curso que realiza específicamente la FIFA en managementdeportivo, pero no como entrenador“, avisó Falcao.

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De momento no hay nombres que suenen cercanos al futuro de Radamel Falcao y el delantero ya avisó que se tomará con tranquilidad cualquier decisión sobre volver al fútbol. Por lo cual, ahora mismo el delantero sigue estando activo, pero en la constante búsqueda de un club.

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