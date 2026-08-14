Leyenda de Manchester United pide pujar por el fichaje de Cuti Romero y evitar que se vaya al Atlético Madrid

No duda que pese a todas las polémicas entre Argentina e Inglaterra, sería un fichaje de peso para los hombres de Carrick. Cuti Romero, ya en Madrid.

Cristian Cuti Romero se encuentra en Madrid ahora mismo. Solo un giro de 180 grados hará que no sea jugador del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Mientras se dan los próximos pasos en su fichaje, una auténtica leyenda de Manchester United pide pujar por el argentino y evitar que se vaya al gigante de LaLiga. Meses atrás lo defenestraba.

En charla con Daily Mail, el histórico Paul Scholes no dudó en señalar al argentino como un fichaje de peso para Manchester United. No olvidemos que eso sí, lo había criticado de sobremanera antes del Mundial: “Este es uno del que quizá te rías. Cristian Romero, del Tottenham… Sé que esto puede parecer ridículo, pero creo que me gusta. Creo que está loco. Es un muy buen defensa, pero comete algunas locuras. Es un payaso en todo el sentido de la palabra”.

“Parece un defensa con mucha popularidad, de verdad. Sé que esto puede sonar extraño, pero creo que a la afición de Old Trafford le encantaría… Creo que el eje de la defensa es probablemente la posición más importante que hay que resolver. Necesitas defensas fiables en la Premier League. Es mejor que estén físicamente en forma como para jugar la mayoría de los partidos”, más reflexiones del histórico volante de los Diablos Rojos a lo largo de las últimas horas.

Recordemos que el jugador viene de ser parte de un Argentina vs. Inglaterra que paralizó al planeta en las semifinales de la Copa del Mundo. La famosa imagen de la bandera de Malvinas, así como los silbidos al himno de los ingleses en Atlanta, generó todo un clima anti Albiceleste en Reino Unido que veremos cómo afecta el futuro de los dirigidos por Lionel Scaloni que hacen parte de la Premier League. Cuti, de los primeros en emigrar.

Scholes estaría encantado de tener a Romero en Manchestes United: GETTY

El pronto ex Tottenham se irá al Atlético de Madrid, para lamento de Scholes, por sumas cercanas a los 40 millones de euros, todo ello tras un par de años de rendimientos colectivos en los Spurs para el olvido; en las dos últimas Premier, los de Londres terminaron en la posición número 17 del torneo y no bajaron a segunda por apenas algunas unidades. El Cholo se lo queda y en Old Trafford lo veían como un posible ícono de los Diablos Rojos.

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