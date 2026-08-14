Fin de la espera: Chelsea le encontró nuevo club a Kendry Páez

Kendry Páez tiene nuevo club tras un semestre irregular y lleno de rumores sobre dónde jugará tras dejar River Plate.

El volante ecuatoriano Kendry Páez esperó y esperó y parece que ya encontró nuevo club. El Chelsea lo había ofrecido a varios equipos y ya hay uno que parece que lo aceptó.

Según TyC Sports, Kendry Páez será nuevo jugador del Trabzonspor de Turquía y dejará así River Plate oficialmente. El ecuatoriano no entra en planes desde hace semanas pero entrenaba apartado.

Medios europeos habían reportado que el Chelsea lo ofreció a varios equipos del continente, sin embargo muchos lo rechazaron por los episodios de indisciplina sumado a las dificultad que ha mostrado para adaptarse a Europa.

Kendry Páez tiene garantizado su salario de 2.5 millones de euros al año, aunque al igual que pasó en Racing y River, el Chelsea se seguirá haciendo cargo de un porcentaje.

En River Plate oportunidades no le faltaron, de hecho tuvo varios partidos de titular y suplente bajo Gallardo y Coudet, sin embargo no pudo devolver la confianza inicial y terminó borrado por ambos DTs.

Los números de Kendry Páez en River Plate

Como jugador de River Plate, Kendry Páez llegó a jugar un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. En cancha llegó a estar un total de 462′ minutos en cancha. Números muy bajos para los que se esperaba de un crack como el ecuatoriano.

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Kendry Páez – River Plate

En resumen