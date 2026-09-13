La primera orden de Lucas González que desobedeció James Rodríguez en Atlético Nacional

Conoce los detalles del cruce táctico entre Lucas González y James Rodríguez durante la práctica de Atlético Nacional.

Asistió a la conferencia de prensa en la que fue presentado, se puso la camiseta de inmediato y ya dio de qué hablar. El mismo James Rodríguez confesó la primera orden de técnico Lucas González que desobedeció en Atlético Nacional. ¡Quiere jugar ya!

El jueves 10 de septiembre se sacudió todo el fútbol de Colombia porque Atlético Nacional confirmó que firmó a James hasta junio de 2027. El ’10’ se puso a disposición del entrenador González y tan solo necesitó de un entrenamiento para demostrar las ganas que tiene de estar en cancha.

James Rodríguez acudió a la conferencia de prensa del 11 de septiembre para ser presentado por Atlético Nacional, rompió el protocolo y cuando le dieron la camiseta se la puso de inmediato. Ahí no paró todo porque unas de las declaraciones que más llamaron la atención fue cuando admitió la orden que no cumplió en su primer entrenamiento.

Lucas González pidió esto y James Rodríguez no le hizo caso

Marulanda, Arango, James y González. (Foto: X / @nacionaloficial)

“Ojala que esto sea un sueño lindo, mucha gente pensará que vengo aquí a estar tranquilo. No vengo a estar tranquilo, quiero ganar, quiero jugar si estoy bien, quiero entrenarme siempre hasta el último minuto. Ahorita, Lucas me dijo en el entreno que me iba a sacar, me dijo cómo estas. Quiero entrenar, no quiero salir, así siempre he sido y así seré hasta cuando acabe el fútbol. Eso fue todo”, confesó James en conferencia de prensa.

James Rodríguez debutaría en este partido con Atlético Nacional

No fue convocado para el partido contra Águilas Doradas del domingo 13 de septiembre, así que todo apunta a que, si nada extraordinario sucede, James Rodríguez debutaría con Atlético Nacional en el partido ante Internacional de Bogotá del miércoles 16 de septiembre a las 8:20 P.M. en el estadio El Campín por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2026.

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