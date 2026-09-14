Tiembla Millonarios: El primer pase gol de James Rodríguez en Atlético Nacional

Pincelada de crack y alerta en Millonarios por el primer pase gol de James Rodríguez en Atlético Nacional. ¡Video!

No tardó en empezar a dar las primeras pinceladas de magia. James Rodríguez es la gran contratación en el fútbol de Colombia para el segundo semestre del 2026 y ya se publicó el primer pase gol que dio en Atlético Nacional. ¡Tiembla Millonarios!

James fue anunciado por Nacional el 10 de septiembre y al día siguiente ya estaba a disposición el entrenador Lucas González. En su primera práctica, el volante desobedeció una orden del técnico para demostrar las ganas que tiene de jugar. El debut sería en el clásico contra Millonarios.

El refuerzo estrella de Atlético Nacional no fue convocado para el partido contra Águilas Doradas del domingo 13 de septiembre y tampoco estará en la lista de convocados para el duelo ante Internacional de Bogotá como visitantes del miércoles 16 del mismo, según informó el periodista Fernando Calle, de ‘Caracol Radio’. La puesta a punto de James Rodríguez sigue en marcha y ya registró su primera asistencia vestido de verde.

Vea el primer pase gol de James en Atlético Nacional

Primera asistencia de James en Nacional. (Foto: IG / @alejasqnchez)

Luego de la victoria de Nacional 2-0 ante Águilas Doradas, los jugadores que no tuvieron minutos o que jugaron poco tuvieron práctica de fútbol. En una de las acciones del partido disputado, James cobró un tiro libre y le dio un pase gol perfecto a Cristian ‘Chicho’ Arango. ¡Video!

🟢⚪️🔥Locura total la asistencia de James Rodríguez en Guarne.



🎥Créditos para Alejandra Sánchez Marulanda, sacado desde Instagram. pic.twitter.com/WP8KU0GXef — Juan José (@JuanJos750) September 14, 2026

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James Rodríguez debutaría en Nacional vs. Millonarios: Día y hora del partido

En el caso de que James Rodríguez tampoco sea convocado para el partido contra Llaneros de visitante el domingo 20 de septiembre a las 8:15 P.M, el debut sería en el encuentro Atlético Nacional vs. Millonarios del jueves 24 del mismo mes a las 7:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026.

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