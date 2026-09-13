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Jackson Martínez

Mientras James Rodríguez cobrará 4 millones en Atlético Nacional, esto ganará Jackson Martínez en el DIM

Jackson Martínez también regresa a lo grande al DIM pero a diferencia de James Rodríguez en Atlético Nacional, su salario será menor.

Mientras James Rodríguez cobrará 4 millones en Atlético Nacional, esto ganará Jackson Martínez en el DIM
Mientras James Rodríguez cobrará 4 millones en Atlético Nacional, esto ganará Jackson Martínez en el DIM

El regreso de grandes figuras al fútbol colombiano ha generado interés no solo por lo deportivo, sino también por las condiciones económicas de sus contratos. En ese contexto, los salarios de James Rodríguez en Atlético Nacional y Jackson Martínez en Independiente Medellín marcan una abismal diferencia.

Según los reportes conocidos, James Rodríguez tendría un salario de 4 millones de dólares al año con Atlético Nacional. El mediocampista se convirtió en una de las grandes apuestas del conjunto verdolaga para esta nueva etapa.

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En el caso de Jackson Martínez, el delantero tendría un ingreso de aproximadamente 50.000 dólares mensuales en Independiente Medellín. Esa cifra representaría unos 600.000 dólares por temporada, tomando como referencia doce meses.

La diferencia radica claro en que James Rodríguez vino con cierta continuidad tras el Mundial con la Selección de Colombia, mientras que Martínez no juega oficialmente desde hace seis años en el Portomenense 2020.

De esta manera, James Rodríguez ganaría más de seis veces lo que recibiría Jackson Martínez por temporada. Ambos regresos representan apuestas importantes para el fútbol colombiano, aunque las condiciones económicas de sus respectivos contratos son considerablemente distintas.

El salario de Juan Fernando Quintero en el DIM

Juan Fernando Quintero por su parte si tendrá un salario de estrella en el DIM, con un salario de 2 millones de dólares sumado a un paquete accionario del equipo colombiano.

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Jackson Martínez ya entrenó con el DIM. Foto: DIM.

Jackson Martínez ya entrenó con el DIM. Foto: DIM.

En resumen

  • Se dio a conocer la notable disparidad financiera en el balompié antioqueño tras revelarse las cifras de los contratos estelares de la ciudad para esta temporada 2026.
  • Mientras James Rodríguez percibirá un monto aproximado a los 4 millones de dólares en Atlético Nacional, trascendieron los números que ganará Jackson Martínez en Independiente Medellín.
  • El contraste de montos expone las diferentes estrategias presupuestales y capacidades de inversión entre la dirigencia ‘verdolaga’ y la directiva del ‘Poderoso’.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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