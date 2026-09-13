Jackson Martínez también regresa a lo grande al DIM pero a diferencia de James Rodríguez en Atlético Nacional, su salario será menor.

El regreso de grandes figuras al fútbol colombiano ha generado interés no solo por lo deportivo, sino también por las condiciones económicas de sus contratos. En ese contexto, los salarios de James Rodríguez en Atlético Nacional y Jackson Martínez en Independiente Medellín marcan una abismal diferencia.

Según los reportes conocidos, James Rodríguez tendría un salario de 4 millones de dólares al año con Atlético Nacional. El mediocampista se convirtió en una de las grandes apuestas del conjunto verdolaga para esta nueva etapa.

En el caso de Jackson Martínez, el delantero tendría un ingreso de aproximadamente 50.000 dólares mensuales en Independiente Medellín. Esa cifra representaría unos 600.000 dólares por temporada, tomando como referencia doce meses.

La diferencia radica claro en que James Rodríguez vino con cierta continuidad tras el Mundial con la Selección de Colombia, mientras que Martínez no juega oficialmente desde hace seis años en el Portomenense 2020.

De esta manera, James Rodríguez ganaría más de seis veces lo que recibiría Jackson Martínez por temporada. Ambos regresos representan apuestas importantes para el fútbol colombiano, aunque las condiciones económicas de sus respectivos contratos son considerablemente distintas.

El salario de Juan Fernando Quintero en el DIM

Juan Fernando Quintero por su parte si tendrá un salario de estrella en el DIM, con un salario de 2 millones de dólares sumado a un paquete accionario del equipo colombiano.

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Jackson Martínez ya entrenó con el DIM. Foto: DIM.

En resumen