Marcelo Gallardo llega a la Selección de Ecuador y estos serían sus primeros jugadores descartados

Los primeros jugadores que no seguirán en la Selección de Ecuador con la salida de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo DT de la Selección de Ecuador, pero con su llegada también algunos jugadores se quedarían fuera del equipo nacional. El DT viene a comenzar un recambio generacional en algunas posiciones, mientras que otros “fijos de Beccacece” también se marcharán.

Los primeros descartes de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Con Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador prácticamente se descartaría a otros nombres muy importantes en equipo nacional como Kendry Páez, Jackson Porozo, Moisés Ramirez, Jeremy Arévalo, Darwin Guagua, entre otros que sobre todo eran fijos con Beccacece.

En el caso de Kendry Páez, no deja de ser muy probable que el joven jugador no entre en planes de Gallardo. Puesto que, aunque el DT confió en él para llevarlo a River, el ecuatoriano ahora mismo no juega y su convocatoria antes se basaba solo en la confianza que Beccacece le tenía.

Por otro lado, jugadores como Darwin Guagua o Jeremy Arévalo fueron llamados de sorpresa por Beccacece y sobre todo Guagua generó gran polémica. El joven volante juega ahora en la tercera división de España, por lo cual, su llamado está descartado totalmente.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

En el caso de Moisés Ramírez, ya el portero ecuatoriano venía siendo descartado por el mismo Beccacece y estuvo muy cerca de quedarse fuera del Mundial 2026. No obstante, ahora con Gallardo es muy probable que sea uno de los primeros descartados.

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El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo ahora tendría un sueldo de 3.5 millones de dólares al año. Por lo cual, el entrenador ganaría un sueldo cercano a los 14 millones por todo el tiempo de su contrato vistiendo los colores de ‘La Tri’. El DT tiene como objetivo la Copa América y el Mundial 2030.

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