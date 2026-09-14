Las dos grandes bajas que Ecuador tendría para jugar contra Corea del Sur y Japón en sus siguientes partidos amistosos.

La Selección de Ecuador estaba en su mejor momento después de que se confirmara que Marcelo Gallardo era el nuevo DT del equipo nacional. Sin embargo, ahora el entrenador ya tiene un grave problema en ‘La Tri’, por la baja de dos jugadores.

Las dos bajas que tendría Ecuador para sus amistosos

Según la información de Daniel Navas en DSports, es casi seguro que la Selección de Ecuador no cuente ahora para sus amistosos con Joel Ordóñez y Moisés Caicedo. Ambos jugadores ecuatorianos pasan por lesiones que les harían perderse el primer llamado de Gallardo.

Ordóñez sufrió una fractura en su pie, lo cual incluso lo dejó fuera de un fichaje por el Crystal Palace. Por lo cual, el jugador ecuatoriano también se quedaría fuera de este llamado. La idea es que se recupere y vuelva a sumar minutos en las siguientes semanas.

¡DOS BAJAS CASI CONFIRMADAS EN LA TRI PARA LA FECHA FIFA! 🇪🇨



❌ Joel Ordóñez y Moisés Caicedo serían las grandes ausencias en la primera convocatoria de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador.



📌 Ambos aún arrastran molestias físicas desde el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/QoU93RG6X1 — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) September 14, 2026

Con Moisés Caicedo la situación sigue siendo muy incierta. El volante ecuatoriano se lesionó jugando para Chelsea, pero no trascendió que molestia sufre y cuando podrá volver a jugar. Para no arriesgarlo en amistosos, lo más probable es que se quede fuera.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador

Estos son los partidos que la Selección de Ecuador acabará jugando en el final de septiembre y comienzo de octubre:

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Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

Encuesta¿Qué jugador hará más falta en Ecuador? ¿Qué jugador hará más falta en Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: